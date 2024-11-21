Как открыть вино ботинком? Нашли 4 способа откупорить бутылку, когда нет штопора

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Опубликовано: 21.11.2024 10:24 , Обновлено: 21.11.2024

Бутылочка любимого вина — напиток, который сопровождает как домашние посиделки и встречи с друзьями, так и большие праздники. Необходимость откупорить вино может застать в самых разных местах, и часто нужного для этого дела штопора попросту не оказывается под рукой. Однако это не повод огорчаться и откладывать бутылку в сторону. Существует как минимум 4 надёжных способа справиться с этой проблемой без него. Рассказываем, как это сделать.

Открытие бутылки вина без штопора — искусство, требующее немного изобретательности и терпения. Те, кто сталкивался с этой проблемой, изобрели свои способы достать пробку, и многие из этих лайфхаков оказались очень жизнеспособными и вошли в народ. Итак, какие приёмы стоит взять на заметку?

Способ с применением обуви

Если вдруг необходимость откупорить вино застала вас где-то не дома, вы можете прибегнуть к одному из самых простых способов — воспользоваться обувью. Для этого нужно взять ботинок или кроссовок с жесткой подошвой, поместить в него бутылку дном вниз и сильно ударить несколько раз о стену или дерево.

Важно делать это аккуратно, чтобы не разбить бутылку. Под давлением пробка начнёт подниматься, и вы сможете подцепить и достать её без труда.

Обувь можно заменить и книгой. Просто приложите её к стене и бейте дном бутылки по книге, пока пробка не поднимется. А ещё можно бить бутылкой о пластиковую бытылку с другим напитком, например.

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Протолкнуть пробку вниз

Ещё один простой и, возможно, для некоторых неочевидный способ — протолкнуть пробку внутрь бутылки. Чтобы она поддалась легче, желательно покрутить её в одну и другую сторону примерно по 7 раз.

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Подогреть горлышко

Если у вас нет под рукой штопора, но есть свеча или зажигалка, вы можете использовать огонь для открытия бутылки вина. Запаситесь терпением и держите под огнём горлышко бутылки минуту или две, вращая её, чтобы она прогревалась равномерно.

Воздух, нагреваясь внутри бутылки, расширяется и способствует вытягиванию пробки наружу. Следите за аккуратностью: слишком сильное нагревание может привести к трещинам в стекле.

Для реализации подобного метода можно использовать и другие горячие предметы, которые есть под рукой. Например, утюжок для завивки волос или плойку.

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Использование ножа, самореза, ножниц, ключа

Вы также можете откупорить бутылку, воспользовавшись острыми предметами, которые у вас есть под рукой. Например, при помощи самореза. Вкрутите его в пробку, ухватитесь плоскогубцами или подденьте вилкой и аккуратно прокручивайте пробку вокруг своей оси, поднимая её кверху.

По такому принципу можно открыть вино и ножом, ножницами либо ключом от дома. Аккуратно вонзите инструмент в пробку и постепенно выкручивайте, поднимая её вверх.

Действуйте очень осторожно, чтобы пробка не разломилась надвое, а инструменты не сломались.

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