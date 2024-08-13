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Зачем вешать на ключи пробку от вина? Вот как этот неочевидный лайфхак убережёт от необходимости делать дубликат

Зачем вешать на ключи пробку от вина? Вот как этот неочевидный лайфхак убережёт от необходимости делать дубликат
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Необходимость носить с собой комплект ключей от автомобиля, квартиры либо номера отеля нередко приводит к неприятности, связанной с их потерей. На отдыхе у воды риск потерять ключ становится поистине пугающим. Ведь если комплект упадёт, вводу, вероятность отыскать его часто представляется мизерной. К счастью, существует простой способ спасти ключи от утопления. Для этого вам понадобится всего лишь пробка от бутылки вина.

Иногда простые в исполнении решения могут застраховать от многих неприятностей. Одной из таких может стать потеря комплекта ключей на отдыхе у воды. К счастью, существует способ избежать этой неприятности. Всё, что для этого нужно - это специальный брелок-поплавок, который можно сделать из винной пробки.

Такая страховка убережёт ключ от потопления на озере, реке или даже в море, что особенно актуально при поездках на отдых к воде либо рыбалку.

Лёгкий материал пробки поднимет ключ над поверхностью воды, если выдруг вы оброните его по неосторожности. Однако следует учитывать: способ работает, только когда ключей не очень много на связке. Лучше, если это будет один ключ.

[info_b]К слову, если вы уже имели неосторожность терять какие-либо вещи, то, отправляясь на отдых, лучше оставить связку со всеми используемыми ключами в безопасности, взяв с собой только самый необходимый.[/info_b]

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Как сделать брелок из пробки?

Сделать простой брелок из винной пробки несложно. Все, что вам понадобится, — это небольшой крючок с ушком, который можно купить в магазине для рукоделия.

Ввинтите крючок в пробку и прикрепите брелок к ключу. Например, к ключу от замку дома, гостиничного номера или велосипедного замка.

Есть и другой, еще более дешевый способ изготовления такого брелка. Вы также можете просто просверлить пробку и продеть в неё верёвку, а затем повесить на неё ключ.

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