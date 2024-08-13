Зачем вешать на ключи пробку от вина? Вот как этот неочевидный лайфхак убережёт от необходимости делать дубликат

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Опубликовано: 13.08.2024 17:12 , Обновлено: 13.08.2024

Необходимость носить с собой комплект ключей от автомобиля, квартиры либо номера отеля нередко приводит к неприятности, связанной с их потерей. На отдыхе у воды риск потерять ключ становится поистине пугающим. Ведь если комплект упадёт, вводу, вероятность отыскать его часто представляется мизерной. К счастью, существует простой способ спасти ключи от утопления. Для этого вам понадобится всего лишь пробка от бутылки вина.

Иногда простые в исполнении решения могут застраховать от многих неприятностей. Одной из таких может стать потеря комплекта ключей на отдыхе у воды. К счастью, существует способ избежать этой неприятности. Всё, что для этого нужно - это специальный брелок-поплавок, который можно сделать из винной пробки.

Такая страховка убережёт ключ от потопления на озере, реке или даже в море, что особенно актуально при поездках на отдых к воде либо рыбалку.

Лёгкий материал пробки поднимет ключ над поверхностью воды, если выдруг вы оброните его по неосторожности. Однако следует учитывать: способ работает, только когда ключей не очень много на связке. Лучше, если это будет один ключ.

[info_b]К слову, если вы уже имели неосторожность терять какие-либо вещи, то, отправляясь на отдых, лучше оставить связку со всеми используемыми ключами в безопасности, взяв с собой только самый необходимый.[/info_b]

Новость Телеграф

Как сделать брелок из пробки?

Сделать простой брелок из винной пробки несложно. Все, что вам понадобится, — это небольшой крючок с ушком, который можно купить в магазине для рукоделия.

Ввинтите крючок в пробку и прикрепите брелок к ключу. Например, к ключу от замку дома, гостиничного номера или велосипедного замка.

Есть и другой, еще более дешевый способ изготовления такого брелка. Вы также можете просто просверлить пробку и продеть в неё верёвку, а затем повесить на неё ключ.

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