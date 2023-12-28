Как легко закрыть недопитое шампанское? Не выбрасывайте мюзле

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Опубликовано: 28.12.2023 13:29 , Обновлено: 28.12.2023

Шампанское и любой другое игристой вино - это напитки, которые часто ассоциируются с праздниками (особенно с Новым годом), а также с важными моментами. Однако иногда бывает так, что после торжественного мероприятия остается недопитая бутылка . Что же делать в такой ситуации? Оказывается, есть простой способ закрыть его, чтобы сохранить пузырьки и аромат.

Так, для того, чтобы удобно закрыть бутылку с недопитым шампанским, не стоит выбрасывать саму пробку от него, а также мюзле.

Мюзле — это та самая проволочная уздечка, удерживающая пробку, которой закупоривают бутылки с игристыми и шипучими винами. Именно с ее помощью можно сохранить газировку шампанского и предотвратить его окисление.

Такой способ также защитит напиток от попадания воздуха, который может негативно повлиять на его вкус и аромат.

Все, что вам нужно сделать, это надеть верхнюю часть мюзле на верхнюю часть пробки. Затем останется только закрутить проволоку на бутылке. В итоге у вас должна получится такая конструкция:

Чтобы было понятней, посмотрите видео ниже и сделайте так, как показал пользователь с ником @lapteff.s в Instagram.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0o8d8kNufP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Сергей Лаптев (@lapteff.s) [/link]

К слову, в комментариях предложили не заморачиваться и вставить в горлышко чайную ложку или вилку (как это поможет газам не выйти — непонятно).

Многие вообще отметили, вряд ли кто-то на праздники не допивает шампанское. Но на самом деле, лайфхак все же может пригодиться, особенно на Новый год.

А если вы в поиске хорошего шампанского, ранее Телеграф писал, как отличить игристое от искристого и можно ли пить вино из виноматериала.

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