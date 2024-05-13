Поставьте это растение на подоконник. Сработает от комаров как москитная сетка

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Опубликовано: 13.05.2024 10:04 , Обновлено: 12.05.2024

Комары - одни из самых ненавистных насекомых. Их жужжание раздражает многих людей, а последствия укуса долго не проходят. К счастью, существует простой трюк, который может сотворить чудеса и отпугнёт комаров от дома. Нужно всего лишь посадить одно растение.

С наступлением теплой погоды на улице мы в мгновение ока вспоминаем о «прелестях» весны и лета. Надоедливые насекомые только и ждут, чтобы сделать нашу жизнь сложнее. Они кусаются на прогулках, а также залетают в дома и мешают спать. Назойливое жужжание может стать причиной бессонной ночи, а зудящие волдыри после укуса - стать причиной раздражения.

Комары любят влажные, тенистые места, но не гнушаются и проникать в дома. Их можно встретить буквально везде: в лесу, в парке, у воды, в саду, на террасе или балконе. Наиболее активны они по вечерам.

Существует множество способов отпугивания комаров. В аптеках и аптечных киосках полно средств, предназначенных именно для них. В первую очередь всегда стоит попробовать домашние и натуральные средства. Они могут оказаться не менее эффективными, чем магазинные, и при этом более безопасными для вашего ребенка.

Этот способ позволит вам крепко спать весенними и летними ночами, особенно если вы любите спать с открытым окном. Просто посадите в горшочек или купите немного мяты и поставьте на подоконник. Комарам не нравится ее запах, поэтому они будут избегать таких мест.

Чтобы усилить запах мяты, можно дополнительно растереть листья и положить их возле окна. Это не только отгонит комаров, но и позволит легче заснуть и расслабиться.

Ранее Telegraf.news подробнее писал, что бороться с вездесущими кровопийцами можно не только с помощью отпугивающих спреев. Предлагаем ознакомиться с эффективными народными способами борьбы с комарами и мошками, которые вы можете использовать.

Не только репелленты. Эти народные способы отпугнут комаров и мошек