Как луковая шелуха поможет огороду и волосам? Вот 9 причин не выбрасывать эту “витаминную бомбу”

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Опубликовано: 25.10.2024 09:39 , Обновлено: 25.10.2024

В процессе готовки на кухне образуется множество отходов, которые чаще всего просто наполняют мусорное ведро. Однако некоторые из них невероятно ценны и имеют массу применений. В их числе — луковая шелуха. Тонкие рыжие оболочки овоща обладают большим количеством полезных свойств, которые можно применить в саду, кулинарии, косметологии и не только. Узнайте, как можно использовать луковую шелуху, и вы больше не выбросите её в мусорку.

Луковая шелуха часто воспринимается как ненужный отход и выбрасывается, а между тем это настоящая “витаминная бомба”, которая может принести много пользы. Так, в луковой шелухе содержится фосфор, калий, магний, бор, селен, медь, витамины группы В и витамины A, C, E, фитонициды, никотиновая кислота и антиоксиданты. Впечатляет? Вот как вы можете её использовать.

Луковая шелуха для растений

Богатый витаминно-минеральный потенциал делает луковую шелуху одним из эффективнейших домашних средств по уходу за растениями. Использовать её можно несколькими способами.

Удобрение

Луковая шелуха — отличное натуральное удобрение. Её можно добавлять непосредственно в компост, ускоряя его разложение и улучшая его качество. Компост с добавлением шелухи будет богаче питательными веществами и прекрасно подойдет в качестве удобрения для растений. Также из луковой шелухи можно сделать настой для полива. Соберите шелуху с двух-трех луковиц, залейте ее литром теплой воды, закройте емкость и оставьте на 24 часа в темном и прохладном месте. По истечении времени процедите настой через сито и полейте растения.

Мульча

Высушенную и измельченную шелуху можно использовать в качестве мульчи для растений. Она защитит почву от пересыхания, будет подавлять рост сорняков и дополнительно обогатит ее питательными веществами.

Опрыскивание

Отвар луковой шелухи – природный инсектицид. Просто залейте ее горячей водой, оставьте на несколько часов, процедите и опрыскайте растения. Этот спрей эффективно отпугивает тлю, паутинного клеща и других вредителей.

Удобрение горшечных растений

Горсть шелухи, добавленная в почву в горшке, обеспечит растения дополнительной порцией питательных веществ и улучшит их состояние.

А ещё луковый отвар можно использовать как средство от вредителей. Ранее писали об этом по ссылке ниже.

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Домашняя косметика

Свойства луковой шелухи в народе издавна использовали в качестве уходового средства за волосами и кожей.

Так, например, некоторые изготавливают из нее мазь . Предполагается, что антиоксиданты и витамины, содержащиеся в её составе, могут способствовать заживлению мелких повреждений. Также такую мазь используют в борьбе с бородавками, дерматитами и грибковыми инфекциями кожи и ногтей.

Для этого шелуху измельчают до порошкообразного состояния и смешивают с жирным кремом или сливочным маслом в соотношении 2:3. Хранят такую мазь в холодильнике.

Настой из луковой шелухи также издавна использовался девушками как средство для укрепления и стимуляции роста волос. Для этого свежезаваренную шелуху заливают холодной кипячёной водой в пропорции 1:2, настаивают в течение 12 часов, затем процеживают.

Полученный настой используют для ополаскивания волос после мытья. При более концентрированном настое или отваре можно получить приятный оттенок волос — от золотистого до каштанового, в зависимости от насыщенности раствора и исходного цвета.

Насыщенный отвар некоторые также используют для закрашивания седины, хотя этот эффект будет непродолжительным.

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Натуральный краситель

Отвар из луковой шелухи - известный бабушкин краситель, который можно использовать, например, для окрашивания пасхальных яиц.

Кроме того, при помощи белой луковой шелухи можно подкрасить бульон, придав ему приятный золотистый оттенок: для этого необходимо во время варки положить в него луковицу в кожуре. Если такой метод вам не подходит, можно отдельно приготовить отвар из шелухи и затем добавить его в бульон.

Крепкий отвар из шелухи можно использовать для окрашивания натуральных тканей. Однако для достижения равномерного цвета нужна сноровка, а стойкость оттенка оставляет желать лучшего. Чтобы улучшить его долговечность, применяют уксус и термическую обработку, например, проглаживание горячим утюгом.

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