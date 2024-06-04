Как отстирать пятно от травы в домашних условиях? Многие допускают одну и ту же ошибку

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Опубликовано: 04.06.2024 16:48 , Обновлено: 04.06.2024

Пятна от травы - настоящая головная боль в летнюю пору. Особенно для родителей. Несколько минут игры - неудачное падение, и брюки, футболки и джинсы испорчены зелёными и несмываемыми пятнами. Кажется, что вещь безнадёжно испорчена. Однако можно эффективно избавиться от загрязнения с помощью домашних средств. Если вы не допускали ошибок, то для выведения таких пятен не потребуется спецсредств.

Прежде чем приступить к выведению пятен, проверьте этикетку на одежде. Производитель обязан указать состав ткани и рекомендации по уходу. Треугольник указывает на то, что отбеливатель можно использовать. Если он перечёркнут, ткань не выдержит чистки таким средством.

Независимо от типа ткани и метода очистки, следует избегать использования теплой и горячей воды. Высокая температура только больше зафиксирует пятна от травы. Одежду следует как можно скорее замочить в холодной воде. Это облегчит удаление пятен от травы.

Перекись водорода

Перекись водорода поможет удалить пятна от травы. Однако помните, что она обладает отбеливающим эффектом и оставляет более светлые пятна на темных цветных тканях. Она подойдет для светлой одежды из хлопка и льна, но перед чисткой лучше всего протестировать её в незаметном месте.

Налейте перекись водорода прямо на пятно или протрите влажной тряпкой и оставьте на несколько минут. Затем промойте в холодной воде, проверьте эффект и при необходимости повторите процедуру.

Спирт

Спирт отлично справляется с пятнами, но для большей безопасности его необходимо разбавлять. Лучше всего смешать 7 столовых ложек спирта с 3 столовыми ложками холодной воды и вылить на пятно. Через 30 минут прополощите в холодной воде.

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Средство для мытья посуды

Идеально подходит для деликатных, синтетических и цветных тканей. Не отбеливает и не повреждает даже тонкие ткани. Нанесите несколько капель жидкости на влажную губку и аккуратно потрите пятно. Очищаем некоторое время, а затем замачиваем всю ткань в холодной воде с жидкостью. Через час проверьте пятно и при необходимости еще раз очистите его губкой.

Молоко

Старый способ борьбы с пятнами от травы. Пятно следует смочить в молоке и потереть влажной губкой. Затем налейте туда немного молока и оставьте на несколько минут. Промойте в холодной воде и повторите операцию.

Уксус

Очень эффективный метод, но предназначен для натуральных и легких тканей. Уксус может осветлить темные ткани, поэтому стоит провести быстрый тест в незаметном месте. Налейте уксус на пятно и некоторое время потрите его влажной губкой. Замочите его в холодной воде, отожмите, а затем вылейте уксус прямо на пятно. Оставьте на 10 минут и снова замочите в холодной воде.

Каждый из вышеперечисленных методов заканчивается традиционной стиркой, но помните, что если вы подвергнете пятно от травы более высокой температуре, то это только закрепит его и тогда избавиться от него будет гораздо сложнее. Поэтому перед стиркой стоит тщательно очистить вещь в холодной воде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что после появления чернильного пятна на одежде вещь может показаться безнадёжно испорченной. Но не спешите огорчаться. На самом деле существуют достаточно эффективные способы борьбы с этими загрязнениями. К тому же с ними хорошо справляются простые домашние средства. Попробуйте воспользоваться этими способами выведения пятен.

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