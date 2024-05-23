Как правильно помыть клубнику? Проверьте, не допускаете ли вы эту распространённую ошибку

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Опубликовано: 23.05.2024 11:25 , Обновлено: 23.05.2024

Прилавки белорусских магазинов постепенно заполняются свежей и такой желанно клубникой. Совсем скоро ягода уже созреет и на всех грядках. Клубника любима практически всеми, но когда дело доходит до её мытья, многих людей одолевает сомнение. А как её эффективно почистить? Достаточно ли просто воды? А может, клубнику вообще не нужно мыть? Кажется, что ответ лежит где-то на поверхности, но многие допускают в этом деле ошибку.

Нужно ли мыть клубнику?

Для начала следует раз и навсегда развеять сомнения относительно того, нужно ли вообще мыть клубнику. Ответ очевиден, хотя до сих пор не все ему следуют: да, клубнику перед употреблением необходимо мыть!

Исследования показали, что тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением эффективно снижает количество микроорганизмов, обнаруженных в этих продуктах. Таким образом мы избавимся не только от почвы, но и от бактерий, паразитов и даже пестицидов.

Как мыть клубнику?

Избегайте мытья клубники в кухонной раковине

Один из лучших и эффективных способов мытья клубники – просто помыть её под проточной водой. Для этого вам не потребуются моющие средства или губка. Все, что вам нужно сделать, это тщательно вымыть каждый плод руками. Затем клубнику можно обсушить на бумажном полотенце или ситечке.

Вы также можете мыть клубнику, замочив ее в воде. Лучше это делать в миске, а не в раковине. Стоит знать, что были проведены исследования, которые доказали, что в раковине может находиться в разы больше бактерий и других микроорганизмов, чем в унитазе. После замачивания достаньте ягоды из воды и обсушите. Клубника готова к употреблению.

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Можно ли мыть клубнику пищевой содой?

В последнее время популярным способом чистки фруктов, который часто рекламируют в социальных сетях, является мытье их пищевой содой. Подойдет ли этот метод и для клубники?

Исследования показывают, что пищевая сода (бикарбонат натрия NaHCO3) действительно может быть полезна при мытье овощей и фруктов. Однако у такого метода также есть много недостатков . Во-первых он эффективен прежде всего для очистки от пестицидов, но в ограниченной степени.

Во-вторых, чтобы раствор пищевой соды подействовал, овощи и фрукты необходимо погружать в него хотя бы на несколько минут. И, наконец, в-третьих — даже если вы избавитесь таким способом от пестицидов, то в первую очередь с поверхности клубники. Стоит знать, что эти агенты попадают и внутрь фруктов и овощей.

Подводя итог, можно сказать, что очистка клубники с помощью пищевой соды не стоит затраченных усилий. Время, необходимое для его использования, лучше потратить на тщательное мытье фруктов под проточной водой или в миске.

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