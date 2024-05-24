Цены на клубнику в Беларуси пошли вниз. Где уже можно купить по 8 рублей?

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Опубликовано: 24.05.2024 12:46 , Обновлено: 24.05.2024

В Беларуси набирает оборот клубничный сезон. Несмотря на то, что белорусские фермеры делают ещё так называемую "первую выборку", цены на ароматную ягоду уже пошли вниз. Посмотрели, почём её можно найти сейчас в белорусских магазинах и где можно купить килограмм клубники за 8 рублей.

Именно такова средняя цена на оптовом рынке в агрогородке Дворец Лунинецкого района, получившем неофициальное звание “клубничной столицы” Брестской области. Как отметило местное издание «Лунинецкие новости», именно ягода первой выборки, как правило, самая крупная и красивая, хоть и приходится платить за неё в разы больше, чем в высокий сезон.

По данным издания, в областном центре цена на килограмм клубники сейчас варьируется в диапазоне 11-15 рублей, в Барановичах - 11-14 рублей, Солигорске - 15-20 рублей.

В Минске цены на ягоду также уже начали постепенное снижение, причём не только на рынках, но и в магазинах. Буквально за неделю свежая клубника в «Е-доставке» подешевела на рубль - 24 мая её можно было купить уже по 20,99 рубля за кило. Сервис доставки Green и вовсе снизил цену сразу на три рубля - до 21,99 рубля за кило.

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Что касается оптовых цен, то рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском 23 мая за килограммовый лоточек клубники продавцы просят уже не 14 рублей, как неделю назад, а всего 13 рублей . Но можно закупиться клубникой здесь же гораздо дешевле - всего 9 рублей за кило обойдётся такая же клубника, не расфасованная по порционным лоточкам. Такие цены указал TikTok-блогер @andrestyle7 в своём новом обзоре.

Ранее Telegraf.news сообщил, что где белорусам уже можно купить майские арбузы по 2,8 рубля и по чём эту ягоду можно найти в магазинах.

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