"Это же смертельная доза..." — Видео с поеданием "100 л клубники" набрало 226 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 21.05.2024 13:47 , Обновлено: 21.05.2024

В TikTok завирусилось видео, как парень ест клубнику из огромного "аквариума". По его словам, в такую ёмкость вместилось 100 л ягоды, а ел он их якобы 12 часов. Ролик набрал более 226,7 млн просмотров, 21,8 млн лайков и более 245 тыс. комментариев. Что смутило пользователей соцсети?

Многие люди удивились, как можно съесть такое количество клубники.

“Это же смертельная доза…”, — самый популярный комментарий под видео, который набрал 194 тыс. лайков.

Кто-то пошутил, что после данного испытания будет “челлендж 24 часа в туалете”.

Другие не поверили, что автор ролика действительно всё съел.

“Это физически невозможно”, — написал один из пользователей, с которым согласились более 71,5 тыс. человек.

Также комментаторы обратили внимание на то, что “за 12 часов ни погода, ни солнце за окном (через отражение видно на кафеле) не изменились”, и “у него не темнеет на улице?”.

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