Как избавиться от запаха чеснока, если под рукой нет ни жвачки, ни зубной щетки? Вот два способа
Считается, что чеснок чрезвычайно полезен, однако из-за его специфического и стойкого запаха после еды, порой бывает неловко разговаривать с людьми. Как быть, если под рукой нет зубной щетки?
По мнению автора китайского портала Sina, чистить зубы каждый раз после употребления блюд с чесноком слишком “хлопотливо и неудобно”. Поэтому он предложил два альтернативных способа избавиться от запаха изо рта.
Как легко намазать очень твердое масло на хлеб? Поможет неожиданный инструмент
После трапезы можно скушать яблоко: в этом фрукте много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный “аромат”.
“Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях”, — добавил он.
Как использовать меньше жидкого мыла? Попробуйте этот трюк с дозатором
Блогер также посоветовал после чеснока съесть что-то пресное или, например, пожевать сухие чайные листья.
“Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют”, — заключил он.
Зачем добавлять соль в моющее для посуды? Этот секрет поможет не только сэкономить