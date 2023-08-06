Как избавиться от запаха чеснока, если под рукой нет ни жвачки, ни зубной щетки? Вот два способа

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Опубликовано: 06.08.2023 15:00 , Обновлено: 07.09.2023

Считается, что чеснок чрезвычайно полезен, однако из-за его специфического и стойкого запаха после еды, порой бывает неловко разговаривать с людьми. Как быть, если под рукой нет зубной щетки?

По мнению автора китайского портала Sina, чистить зубы каждый раз после употребления блюд с чесноком слишком “хлопотливо и неудобно”. Поэтому он предложил два альтернативных способа избавиться от запаха изо рта.

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После трапезы можно скушать яблоко: в этом фрукте много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный “аромат”.

“Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях”, — добавил он.

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Блогер также посоветовал после чеснока съесть что-то пресное или, например, пожевать сухие чайные листья.

“Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют”, — заключил он.

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