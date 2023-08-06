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Как избавиться от запаха чеснока, если под рукой нет ни жвачки, ни зубной щетки? Вот два способа

Как избавиться от запаха чеснока, если под рукой нет ни жвачки, ни зубной щетки? Вот два способа
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Считается, что чеснок чрезвычайно полезен, однако из-за его специфического и стойкого запаха после еды, порой бывает неловко разговаривать с людьми. Как быть, если под рукой нет зубной щетки?

По мнению автора китайского портала Sina, чистить зубы каждый раз после употребления блюд с чесноком слишком “хлопотливо и неудобно”. Поэтому он предложил два альтернативных способа избавиться от запаха изо рта.

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После трапезы можно скушать яблоко: в этом фрукте много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный “аромат”.

“Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях”, — добавил он.

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Блогер также посоветовал после чеснока съесть что-то пресное или, например, пожевать сухие чайные листья.

“Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют”, — заключил он.

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