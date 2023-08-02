Как легко намазать очень твердое масло на хлеб? Поможет неожиданный инструмент

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Опубликовано: 02.08.2023 11:45 , Обновлено: 14.11.2024

Хлеб или булочка, намазанные тонким слоем сливочного масла, одно из тех простых удовольствий, которые делают жизнь более приятной. Однако перед тем, как насладится даже таким нехитрым бутербродом, нужно вступить с твердым застывшим маслом в борьбу.

Некоторые достают масло из холодильника за полчаса до приготовления, а другие размягчают его в микроволновой печи. В противном случае оно будет твердым, и намазать его на хлеб станет проблематично.

Однако с этой проблемой можно справиться и по-другому. Для этого не нужно ни электричества, ни времени — все делается буквально за несколько секунд. Вам понадобится кухонный инструмент, который вы обычно используете для другого.

Этот лайфхак может значительно облегчить вам жизнь и превратить приготовление завтрака или ужина в удовольствие. Все, что вам нужно, - это… овощечистка. Оказывается, она пригодится для равномерного распределения масла на бутерброде. Просто сделайте так, как показано на видео из TikTok:

[link href=“https://www.tiktok.com/@adamtahir_1?refer=embed” title=“@adamtahir_1” target=“_blank” rel=“noopener”] @adamtahir_1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/duet?refer=embed” title=“duet” target=“_blank” rel=“noopener”] #duet [/link] with @patate.bae [link href=“https://www.tiktok.com/tag/disneyplusvoices?refer=embed” title=“disneyplusvoices” target=“_blank” rel=“noopener”] #DisneyPlusVoices [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Own-Brand-Freestyle-7019087686937872386?refer=embed” title=”♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac [/link]

Именно так вы получите тонкий кусочек масло, который идеально подойдет к хлебу или булочке.

Как сделать домашнее масло в банке за 10 минут?

Кстати, вы можете сделать сливочное масло самостоятельно. И на это не уйдет много времени. Для этого понадобится обычная стеклянная банка или пластмассовая бутылка.

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Сколько можно хранить сливочное масло без холодильника?

Ранее Телеграф писал, что для многих очевидно, что сливочное масло (молочный продукт) следует хранить только в холодильнике. Но так ли это на самом деле? Сомнения на этот счет развеяла диетолог и эксперт по безопасности продуктов питания Брай Белл.

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