Как легко намазать очень твердое масло на хлеб? Поможет неожиданный инструмент
Хлеб или булочка, намазанные тонким слоем сливочного масла, одно из тех простых удовольствий, которые делают жизнь более приятной. Однако перед тем, как насладится даже таким нехитрым бутербродом, нужно вступить с твердым застывшим маслом в борьбу.
Некоторые достают масло из холодильника за полчаса до приготовления, а другие размягчают его в микроволновой печи. В противном случае оно будет твердым, и намазать его на хлеб станет проблематично.
Однако с этой проблемой можно справиться и по-другому. Для этого не нужно ни электричества, ни времени — все делается буквально за несколько секунд. Вам понадобится кухонный инструмент, который вы обычно используете для другого.
Этот лайфхак может значительно облегчить вам жизнь и превратить приготовление завтрака или ужина в удовольствие. Все, что вам нужно, - это… овощечистка. Оказывается, она пригодится для равномерного распределения масла на бутерброде. Просто сделайте так, как показано на видео из TikTok:
[link href=“https://www.tiktok.com/@adamtahir_1?refer=embed” title=“@adamtahir_1” target=“_blank” rel=“noopener”] @adamtahir_1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/duet?refer=embed” title=“duet” target=“_blank” rel=“noopener”] #duet [/link] with @patate.bae [link href=“https://www.tiktok.com/tag/disneyplusvoices?refer=embed” title=“disneyplusvoices” target=“_blank” rel=“noopener”] #DisneyPlusVoices [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Own-Brand-Freestyle-7019087686937872386?refer=embed” title=”♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac [/link]
Именно так вы получите тонкий кусочек масло, который идеально подойдет к хлебу или булочке.
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Кстати, вы можете сделать сливочное масло самостоятельно. И на это не уйдет много времени. Для этого понадобится обычная стеклянная банка или пластмассовая бутылка.
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