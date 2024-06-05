Как бороться с потливостью ног в жару? Сделайте так — и забудете о запахе и грибке

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Опубликовано: 05.06.2024 13:42 , Обновлено: 05.06.2024

Обувь - обязательный атрибут любого современного человека. С уходом холодов и наступлением лета многие могут столкнуться с проблемой потливости ног. Это чревато не только появлением неприятного запаха, но и угрозой возникновения грибка. Как помочь своим ногам оставаться свежими и здоровыми? Вот 5 советов, которые помогут справиться с потливостью ног в жару.

Потные ноги — распространенная проблема для многих людей, особенно в теплую погоду. С помощью этих советов вы сможете свести к минимуму потоотделение и защитить ноги от проблем, вызванных бактериями и грибками

Носите правильную обувь

Обувь призвана защитить ноги от жары и неровностей земли. Однако в определенных условиях она может быть неудобной, особенно в жаркую погоду. В частности, это касается закрытой обуви, которая в жаркую погоду мешает ногам “дышать” и провоцирует чрезмерное потоотделение.

Если вас беспокоят потливость ног, лучше всего носить обувь с открытым носком. Это обеспечит оптимальный поток воздуха и сведёт к минимуму потоотделение. Однако это не всегда такая обувь уместна, особенно если вы собираетесь на работу или посещаете официальные мероприятия.

В этом случает следует выбирать дышащую обувь. На рынке представлен широкий выбор как спортивной, так и повседневной обуви. Оптимальные варианты можно найти даже среди официальной обуви. Нем забывайте и подходящих стельках. Выбирайте их по сезону. Для лета подойдут тканевые и кожаные стельки. На рынке есть варианты, обработанные специальными средствами с антибактериальным эффектом.

Носите с собой дополнительную пару носков

Помимо правильной обуви, вам также необходимо использовать подходящие носки. Вы можете найти влагоотводящие и дышащие носки в местном универмаге. Они помогут впитывать пот и не будут прилипать к ногам.

Однако в особо жаркую погоду ноги могут настолько сильно потеть, что даже правильная обувь и носки не помогут. В этом случае лучше позаботиться о том, чтобы иметь дополнительную пару свежих носков на смену.

Это поможет вам чувствовать себя комфортно в течение дня и избежать возникновения проблем с ногами, таких как неприятный запах, грибок и зуд.

Мойте ноги каждый день

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши ноги не потели, — это тщательно мыть их каждый день. Это поможет свести к минимуму количество бактерий и грибков, которые могут обитать во влажной среде, которую обеспечивают обувь и потоотделение. Используйте антибактериальное мыло каждый раз, когда моете ноги. Даже если вы не принимаете душ каждый день, вам следует ежедневно мыть ноги теплой водой с мылом. Бактерии и грибки процветают в теплых и влажных условиях, поэтому ношение закрытой обуви становится идеальным местом для их роста.

Используйте тальк для ног

Ношение правильной обуви уменьшит потоотделение, но не устранит этот физиологический процесс. Потоотделение — естественная функция, которая помогает охладить тело в жарких условиях.

Итак, хотя вы приняли меры предосторожности и носите дышащую обувь, вам следует принять дополнительные меры, чтобы избежать потливости ног. Лучше всего нанести присыпку для ног. Они помогают впитывать влагу, сохраняя ноги сухими дольше.

Вы будете рады узнать, что некоторые продукты содержат дезодорирующие ингредиенты, которые могут предотвратить запах ног, вызванный бактериями или грибками. Если вас беспокоят потные ноги и их неприятный запах, то стоит воспользоваться присыпкой. Она не только устранит запах, но подарит более комфортные ощущения при носке обуви.

Если у вас нет специального средства, то вы можете использовать кукурузный крахмал. Натрите ступни щепоткой крахмала перед тем как надеть носки и они будут оставаться сухими в течение более длительного времени. Вы также можете посыпать обувь кукурузным крахмалом, чтобы она лучше впитывала влагу.

Не забывайте время от времени мыть обувь

Чистка обуви поможет устранить скопление бактерий и других неприятных раздражителей внутри неё. Мойте обувь, которую носите регулярно, особенно это касается спортивной обуви. Вы можете попробовать мыть обувь водой с мылом в раковине или постирать её в стиральной машине при соответствующем режиме стирки.

Обязательно дайте обуви полностью высохнуть, прежде чем снова надеть ее.

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