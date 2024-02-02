Нужно ли закрывать крышку унитаза во время смыва? Учёные изучили брызги в туалете

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Опубликовано: 02.02.2024 21:52 , Обновлено: 02.02.2024

Ученые из Университета Аризоны провели исследование имеет ли на самом деле значение, поднята крышка или опущена во время смыва унитаза. И может ли регулярная очистка чаши дезинфицирующим средством уничтожить самые опасные бактерии и сделать смыв безопасным независимо от того, где находится крышка?

Спуск воды в унитазе может оказаться намного более неприятным делом, чем вы ожидали. По словам ученых, при смывании образуются “туалетные шлейфы” из крошечных капель, которые распространяются по воздуху на всех поверхностях туалета или ванной комнаты, [link href=“https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13037111/amp/Lid-Scientists-reveal-best-way-flush-toilet.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] The Daily Mail.

Ещё с 1950-х годов было хорошо известно, что спуск воды в унитазе приводит к буквально к незаметному взрыву фекалий, воды и всего остального, что может находиться в унитазе. В результате чего все стены и пол в туалете покрываются каплями отходов.

Но все это вы не можете увидеть невооружённым глазом, поскольку ученые говорят, что “туалетные шлейфы” содержат капельки настолько мелкие, что они образуют невидимый аэрозольный туман.

Предыдущие исследования, проведенные Университетом Колорадо, с использованием зеленого красителя и лазеров показали, что эти шлейфы могут подниматься на высоту 1,5 метра над унитазом в течение восьми секунд.

Что еще более тревожно, так это то, что эти аэрозоли могут переноситься воздушными потоками и разносить бактерии и вирусы по ванной комнате, покрывая любые поверхности и присутствующих там людей. Это может привести к распространению таких заболеваний, как кишечная палочка, норовирус и даже Covid 19.

Из-за риска заражения, который возникает при каждом смыве, среди многих людей появилась идея, что смывать надо с закрытой крышкой унитаза.

К сожалению, учёные Университета Аризоны заявили, что эта хитрость не имеет практического смысла. В своей статье, опубликованной в American Journal of infection control, они утверждают, что “возможная польза от закрывания крышки унитаза во время смыва для уменьшения вирусного загрязнения поверхностей туалета не была продемонстрирована эмпирически”.

Чтобы провести исследование, учёные засеяли общественный и частный туалеты образцами бактерий MS2 в качестве модели кишечной палочки. Затем туалеты были промыты, и через минуту были взяты образцы с различных поверхностей вокруг унитаза.

Затем эти образцы были переданы в лабораторию и изучены, чтобы определить, насколько они загрязнены. Что было удивительно, так это то, что не было статистически значимой разницы между опущенной крышкой или поднятой.

Исследователи обнаружили, что образцы, взятые со всего туалета, по-видимому, были одинаково загрязнены MS2 независимо от того, была ли крышка поднята или опущена. Вместо этого исследователи обнаружили доказательства того, что закрытие крышки, вероятно, изменило траекторию струи – вниз к полу, а не прямо в воздух.

В целом, сиденье унитаза было наиболее загрязненным участком, как сверху, так и снизу, за ним следовал пол вокруг унитаза и стены по обе стороны. Однако сама крышка унитаза, казалось, оставалась странно чистой. “Удивительно, но загрязнение MS2 нижней или верхней части крышки унитаза было стабильно низким, независимо от положения крышки до смыва”, - констатировали учёные.

Было обнаружено, что общественные туалеты в исследовании, которые не закрывались крышкой, были стабильно более загрязнены, чем домашние туалеты. Но исследователи предполагают, что это, вероятно, связано с более высоким потоком воды в унитаз во время смыва в общественных туалетах.

В то же время, учёные попросили всех людей продолжать смывать унитазы. Потому что решение для борьбы с микробами есть.

Ученые проверили, как распространяются бактерии во время обычной уборки туалета с использованием дезинфицирующего средства и без него. Они обнаружили, что чистка только щеткой приводит к распространению бактерий MS2 на ершике, подставке для него и прилегающей территории.

А вот энергичная чистка ершиком с использованием дезинфицирующего средства уменьшила загрязнение туалета на 99,99%.

Хотя исследователи отмечают, что уровни загрязнения, обнаруженные в этом исследовании, были относительно низкими, они утверждают, что это показывает, что смывание является потенциальным путем заражения.

Поэтому они рекомендуют “регулярную дезинфекцию всех поверхностей туалета после чистки унитаза и/или использование дезинфицирующего средства, которое имеет остаточную бактерицидную активность”.