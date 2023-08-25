Не бросаете чеснок в унитаз? Узнали, когда это нужно делать всем и зачем

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Опубликовано: 25.08.2023 09:27 , Обновлено: 05.09.2023

Чеснок — продукт, который не только придает блюдам неповторимый аромат и вкус, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. Однако, не все знают, что его можно использовать и для решения бытовых проблем. Например, чеснок советуют периодически бросать в унитаз. Узнали, как это поможет.

Туалет — место скопления микробов и бактерий, поэтому для поддержания его чистоты необходима ежедневная дезинфекция. Вместо того чтобы покупать дорогие препараты, воспользуйтесь проверенным домашним способом — бросьте в унитаз чеснок.

Хоть это и звучит странно, но логика есть. Дело в том, что чеснок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что отлично помогает при уборке.

Просто положите в бачок унитаза два очищенных и разрезанных пополам зубчика чеснока. Затем закройте крышку и оставьте чеснок на ночь. А утром слейте воду.

[info_b]Чтобы не засорять унитаз, предварительно выньте чеснок из воды. [/info_b]

«Благодаря своим удивительным свойствам чеснок очистит унитаз и уничтожит бактерии и микробы», — утверждают на сайте Gazeta.pl.

Этот способ посоветовали применять не реже трех раз в неделю.

Зачем бросать зажжённую спичку в унитаз? Быстро решит неприятную проблему

А что можно сделать с чесночной шелухой?

Кстати, чесночную шелуху, которую мы обычно просто выбрасываем в мусорное ведро, можно тоже использовать. Вместо того, чтобы избавится от шелухи, дайте ей вторую жизнь. Например, она отлично поможет фруктам и овощам.

Выбрасываете чесночную шелуху? Лучше положите ее на фрукты и овощи

Как легко избавится от запаха чеснока на руках?

Кроме того, у нас есть совет, что делать, когда после чеснока на руках остается неприятный запах, который очень сложно вывести. Нашли странный способ, который, как уверяют шеф-повара, работает на все 100. Понадобится только раковина.

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