Не бросаете чеснок в унитаз? Узнали, когда это нужно делать всем и зачем
Чеснок — продукт, который не только придает блюдам неповторимый аромат и вкус, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. Однако, не все знают, что его можно использовать и для решения бытовых проблем. Например, чеснок советуют периодически бросать в унитаз. Узнали, как это поможет.
Туалет — место скопления микробов и бактерий, поэтому для поддержания его чистоты необходима ежедневная дезинфекция. Вместо того чтобы покупать дорогие препараты, воспользуйтесь проверенным домашним способом — бросьте в унитаз чеснок.
Хоть это и звучит странно, но логика есть. Дело в том, что чеснок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что отлично помогает при уборке.
Просто положите в бачок унитаза два очищенных и разрезанных пополам зубчика чеснока. Затем закройте крышку и оставьте чеснок на ночь. А утром слейте воду.
[info_b]Чтобы не засорять унитаз, предварительно выньте чеснок из воды. [/info_b]
«Благодаря своим удивительным свойствам чеснок очистит унитаз и уничтожит бактерии и микробы», — утверждают на сайте Gazeta.pl.
Этот способ посоветовали применять не реже трех раз в неделю.
Зачем бросать зажжённую спичку в унитаз? Быстро решит неприятную проблему
А что можно сделать с чесночной шелухой?
Кстати, чесночную шелуху, которую мы обычно просто выбрасываем в мусорное ведро, можно тоже использовать. Вместо того, чтобы избавится от шелухи, дайте ей вторую жизнь. Например, она отлично поможет фруктам и овощам.
Выбрасываете чесночную шелуху? Лучше положите ее на фрукты и овощи
Как легко избавится от запаха чеснока на руках?
Кроме того, у нас есть совет, что делать, когда после чеснока на руках остается неприятный запах, который очень сложно вывести. Нашли странный способ, который, как уверяют шеф-повара, работает на все 100. Понадобится только раковина.