«Как мне теперь спать?» - Фотография муравья в максимальном увеличении шокировала пользователей интернета

📷 Фото

Опубликовано: 20.10.2023 15:00 , Обновлено: 20.10.2023

Большинство из нас воспринимает муравьёв как крошечных и по большей части незначительных насекомых. Кто-то относится к ним с брезгливостью, кто-то - с раздражением, но большинство попросту не замечает этих мелких букашек. Одна фотография может в корне изменить это отношение и превратить их в ваш самый страшный ночной кошмар.

Наши познания о муравьях чаще всего базируются на довольно скромных знаниях из школьной программы. Для кого-то муравей и вовсе воспринимается как премилая букашка из красочного детского мультика. Однако, уже при небольшом увеличении этот образ становится более воинственным: помимо забавно шевелящихся усиков и огромных сложных глаз можно разглядеть уже и устрашающие мандибулы - те самые жуткие челюсти муравья. Но оказалось, что это сущие пустяки по сравнению с тем, как выглядит насекомое, если взглянуть на него в максимальном увеличении.

Фотография, которая была удостоена награды на конкурсе микрофотографии «Маленький мир», организованном компанией Nikon в прошлом году, попав в соцсети, тут же получила новое название. Пользователи X (бывший Twitter) называют эту “дьявольскую морду” не иначе как “источником ночных кошмаров”.

Фото: Eugenijus Kavaliauskas/Nikons World

Автору фото - доктору Евгениюсу Каваляускасу (Eugenijus Kavaliauskas) - удалось зафиксировать на камеру едва ли не каждую мрачную деталь морды муравья: от необычных желтых волосков на подбородке до неровностей на поверхности кожи.

Если вы подумали, что что жуткие, как в фильме ужасов, красные точки на фото - это глаза муравья, вы ошиблись, как и многие зрители. На самом деле - это его усики. Просто фотография увеличена настолько, что глаза насекомого в объектив камеры вовсе не попали.

И хотя эта потрясающая фотография не выиграла конкурс, она получила высокую оценку и от зрителей, и от судей конкурса, войдя в число “Выдающихся кадров”, а в соцсетях люди в том числе и благодарили автора за то, что он показал им “муравья таким, какой он есть на самом деле”.

Впрочем, первая реакция на фото у большинства, безусловно, это ужас.

“Кадр из фильма ужасов? Неа. Это самое настоящее лицо муравья. Муравей. Теперь тебе придется думать об этом всю ночь”, - написала одна из пользователей соцсети X.

В ответ на это один из комментаторов задался резонным вопросом: “Как мне теперь спать?” Действительно, этот самый случай, когда “развидеть увиденное” не получится, даже очень захотев.