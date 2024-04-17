Испортили одежду одуванчиком? Эти способы помогут в борьбе с пятнами от сока и пыльцы цветов

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Опубликовано: 17.04.2024 15:52 , Обновлено: 17.04.2024

С приходом тепла и появлением первой травы и цветов многие сталкиваются с проблемой появления трудновыводимых пятен. Иногда вещь кажется попросту испорченной, но не спешите выбрасывать её, пока не попробуете эти способы борьбы с загрязнениями.

Одним из пятен, вызывающих наибольшее огорчение в тёплую пору года, могут стать пятна от одуванчика и других цветов. Молочко и пыльца, источаемые цветами, часто очень глубоко въедаются в ткань и не уходят даже после множества стирок. Однако существует ряд средств и народных способов, которые прекрасно работают в случае таких загрязнений. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Специальные химические средства

Хозяйственное мыло

Если пятна одуванчика свежие, то вы можете удалить их, применив хозяйственное или любое другое мыло для стирки. Обильно натрите пораженный участок мылом и оставьте для замачивания на срок от 8 до 24 часов в зависимости от степени загрязнения. После этого попробуйте растереть пятно руками и постирайте вещь в стиральной машине для закрепления эффекта. Если этот способ не помог, попробуйте прибегнуть к средствам ниже по списку.

Кислородный пятновыводитель

Используя кислородный отбеливатель, следует быть особо осторожными с цветными вещами, т.к. ошибки в его применении могут оставить цветные полосы на одежде. Добавьте средство в горячую воду и равномерно его перемешайте, замочите одежду на полчаса или больше, после чего тщательно прополощите. Если на одежде наблюдаются остатки пятен, следует дополнительно застирать их с мылом.

Чистящий карандаш

Используйте его согласно инструкции: Нанесите карандаш на пятно, вспеньте. Через 15-30 минут постирайте вещь в теплой воде.

Если испачкалась белая вещь и никакой из перечисленных выше способов не помог, вы можете на свой страх и риск прибегнуть к более агрессивному средству. Используйте хлорный отбеливатель или Domestos. Наденьте защитные перчатки и нанесите средство на ватный диск. Протрите загрязненную поверхность, смойте, как обычно. Белье рекомендуется предварительно замочить в мыльном растворе.

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Народные способы

Если вы опасаетесь использовать химические средства, либо у вас нет ничего подходящего под рукой, вы можете воспользоваться некоторыми проверенными народными способами борьбы с загрязнениями. Некоторые из этих средств вы наверняка сможете найти у себя на кухне или в аптечке.

Раствор перманганата калия

Используйте раствор марганцовки только для чистки цветных вещей. Растворите марганцовку в теплой воде до получения слегка розового раствора. Замочить одежду на 2-3 часа. Стирайте как обычно вручную с мылом или в стиральной машине с порошком.

Лимонный сок

Лимонный сок — натуральный отбеливатель, который отлично подходит для белых тканей. Выжатый из лимона сок разбавьте с водой в соотношении 1 к 1. Обильно смочите полученным раствором одежду и оставьте на полчаса. По истечении этого времени отстирайте пятно от одуванчика с мылом или в стиральной машине. Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту, разведенную водой до пастообразного состояния.

Аммиак

Аммиак прекрасно удаляет все пятна, поэтому с одуванчиками он тоже справляется. Смочите ватный диск ½ чайной ложки спирта. Протрите загрязненное место и оставьте на полчаса. Постирайте вещь как обычно.

Пероксид водорода

Используйте для белых вещей – в чистом виде, для цветных – разведенную с водой. Нанесите раствор перекиси на участок с загрязнением на 20 минут. Аккуратно удалите остатки средства влажным ватным диском или чистой тканью. Стирайте вручную или в машине.

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Как удалить пятна с разных видов одежды?

Куртки

Как правило, верхняя одежда изготавливается из более прочной, стойкой ткани, поэтому не каждое чистящее средство способно справиться с загрязнениями, не навредив изделию. Пятно от одуванчика с кожаной куртки поможет удалить растительное масло. Для этого смочите загрязненное место маслом, аккуратно протрите после чего постирайте куртку вручную.

Куртку из тонкой ткани можно попробовать почистить утюгом: нагрейте прибор, подложите под ткань мягкую бумагу и прогладьте пораженное место.

Джинсы

Сильнодействующими средствами, типа Vanish или Domestos джинсы можно только испортить. Воспользуйтесь машинная стиркой с жидким пятновыводителем. Также можно попробовать натереть пятно соком лимона или лука: дать жидкости впитаться (15 минут), а затем смыть. Эти способы не принесут вреда одежде из подобного материала.

[info_b]Помните, что одним из важных критериев победы над загрязнением является его своевременность. Свежее пятно всегда легче поддаётся удалению. Также не забывайте о различиях в борьбе с пятнами на цветных и белых вещах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с химическими веществами.[/info_b]

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