Не получается отмыть индукционную плиту? Попробуйте эти простые и дешевые методы

Опубликовано: 02.04.2024 12:52 , Обновлено: 02.04.2024

Казалось бы, индукционную варочную панель легко чистить, но это не всегда так. Иногда что-то пригорает, а иногда нет времени ее помыть. Тогда возникает проблема, как почистить ее, не повредив. В этом случае есть несколько простых решений.

Хотя индукционная варочная панель имеет механизм, который сводит к минимуму риск подгорания чего-либо, но не полностью. Поэтому иногда прибор требует более серьезной очистки, чем просто легкое протирание мягкой тканью.

И как же это сделать? Есть три проверенных способа.

Вода и уксус

Уксус отлично подходит для жирных пятен, потому что он очень хорошо обезжиривает. Сделайте смесь из равного количества уксуса и воды, например, по стакану, смочите в ней тряпку и протрите варочную панель.

[info_b]При необходимости вы можете увеличить количество уксуса и уменьшить количество воды, чтобы получить более сильное чистящее средство.[/info_b]

Пищевая сода

Это вещество поможет бороться с засохшей грязью. Как? Посыпьте варочную панель пищевой содой, затем смочите поверхность водой, например, положив на нее мокрую тряпку, и оставьте на четверть часа. По истечении этого времени вымойте прибор.

Специальное оборудование

Для самых сильных и трудновыводимых загрязнений стоит иметь под рукой подходящее оборудование. А какое? Например, пароочиститель, который размачивает и размягчает засохшие пятна, и специальный скребок для индукционных варочных панелей (и никакой другой, так как вы повредите поверхность прибора).

[info_b]Только помните, что скребок предназначен только для экстренной очистки, и будьте очень осторожны, потому что вы можете повредить им прибор, хотя бы случайно.[/info_b]

Основные правила, которые нужно всегда помнить при чистке

Чистить индукционную варочную панель не так уж и сложно, но есть несколько моментов, о которых следует помнить. Какие именно? Вот основные правила чистки индукционной плиты:

всегда выключайте ее и ждите, пока она полностью остынет, а также снимайте с нее всю посуду;

всегда используйте мягкую ткань, например, микрофибру, мягкую губку или увлажненные бумажные полотенца;

чистите ее систематически и желательно после каждого использования;

можно использовать средство для мытья посуды, но затем вымойте его тряпкой, смоченной водой, и хорошо протрите;

не забудьте отполировать индукционную плиту после мытья, чтобы она красиво блестела.

Ранее Телеграф писал, что в нашей жизни мы сталкиваемся с различными необычными и порой смешными советами, которые некоторые люди дают в интернете. Один из таких советов — протереть плиту вазелином. На первый взгляд это может показаться абсурдным и непонятным действием. Однако на самом деле это практичный лайфхак, который поможет вернуть вашу плиту чуть ли не к первоначальному виду, как из магазина.

Зачем втирать вазелин в плиту? Это настоящее спасение, но подойдет не всем