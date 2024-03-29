Замените стиральный порошок или гель этим средством из ванны. Поможет в критических ситуациях

Опубликовано: 29.03.2024 11:41 , Обновлено: 29.03.2024

Вы бросили одежду в стиральную машину, достали порошок или гель и обнаружили, что средство закончилось? Ничего не потеряно! Не нужно бежать в магазин за новым. Жидкость из ванной комнаты выручит вас в таких экстренных ситуациях. Ваша одежда освежится как никогда раньше.

Некоторые люди стирают каждую неделю, другие не могут представить себе и дня без стиральной машины. Из-за этого порошки и жидкости быстро заканчиваются и нам приходится регулярно ходить в магазин. Если вы хотите сэкономить или оказались в кризисной ситуации, когда у вас нет стирального порошка, обратитесь к средству, которое многие используют каждый день для гигиены.

Речь идет об ополаскивателе для рта. Налейте 60 мл прямо в барабан и включите стандартную программу.

Эта идея может показаться вам странной, но, когда вы достанете свои вещи из стиральной машины, вы сами увидите, как приятно они пахнут. Жидкость сделает вашу одежду чистой, свежей и продезинфицированной. Кроме того, она поможет удалить пятна. Этот трюк особенно полезен при стирке полотенец и мочалок.

Помимо ополаскивателя для рта, уксус отлично помогает сохранить яркие цвета тканей и устранить неприятные запахи.

А чем заменить кондиционер?

Кондиционер делает одежду мягкой, облегчает глажку и придает приятный аромат, поэтому мы так охотно им пользуемся.

Растущая стоимость жизни и забота об окружающей среде заставляют нас искать более дешевые и экологически чистые альтернативы.

Вам поможет эфирное масло с выбранным вами ароматом, например лаванды, розы, мяты или лимона. Просто налейте немного масла в ящик для белья, чтобы придать ему свежий и приятный аромат.

Чем заменить кондиционер-ополаскиватель при стирке постельного белья? Нашли способ за 30 копеек