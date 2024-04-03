Эту ошибку при стирке полотенец допускают многие. Эксперты рассказали, что делает их жесткими

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Опубликовано: 03.04.2024 13:12 , Обновлено: 03.04.2024

Правильный уход за полотенцами важен для сохранения их мягкости и пушистости. Многие допускают ошибку при стирке, которая делает их жесткими и менее приятными на ощупь. Эксперты рассказали, как этого избежать и сохранить качество полотенец на долгое время.

Полотенца прослужат дольше, если их содержать в чистоте и правильно стирать. В связи с этим Аллен Чивлак, эксперт по стирке и генеральный директор британской компании Mary’s Kitchen Flour Sack Towels, поделился своими советами.

“В среднем полотенце служит от двух до пяти лет, в зависимости от качества полотенца, частоты его использования и ухода за ним. Правильная стирка полотенец продлевает срок их службы, позволяя вам гораздо дольше наслаждаться их мягкостью и впитываемостью, как в спа-салоне”, — отметил он.

Температура стирки

Чивлак обратил внимание, что хотя холодная температура лучше всего подходит для некоторых тканей, она не идеальна для полотенец.

Вместо этого проверьте ярлык на каждом полотенце и следуйте рекомендациям по уходу.

“Горячая вода, обычно около 60°C, более эффективна для уничтожения бактерий и удаления жиров, застрявших в волокнах полотенец”, — заявил он.

Также специалист посоветовал раз в несколько месяцев подвергать полотенца горячей стирке с уксусом, чтобы удалить налет моющих средств и сохранить их свежий запах.

Не используйте слишком много моющего средства

Многие думают, что использование большего количества моющего средства сделает полотенца более чистыми, однако это большая ошибка.

Использование слишком большого количества моющего средства может “ухудшить состояние полотенец, оставив после себя остатки, которые делают их жесткими и менее впитывающими”, сказал Чивлак.

Чтобы сохранить полотенца “пушистыми и мягкими”, используйте качественное моющее средство и следуйте инструкциям на этикетке.

Не используйте кондиционер

Кондиционеры приятно пахнут, но на самом деле они покрывают волокна полотенец, что может снизить их впитываемость.

Эксперт сказал, что лучше “пропустить” кондиционер и “принять естественную текстуру чистых полотенец”.

Он добавил: “Для дополнительной пушистости попробуйте добавить полчашки уксуса в цикл полоскания”.

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