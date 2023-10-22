"Используйте это, чтобы стекло не запотевало всю зиму" - Автомеханик с 20-летним опытом поделился секретом

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Опубликовано: 22.10.2023 07:33 , Обновлено: 21.10.2023

Автор YouTube-канала Tech Know How раскрыл главный секрет, как уберечь стекла автомобиля от запотевания зимой. Мужчина поделился опытом обработки стекол машин, как это делают водители в Нью-Йорке.

По его словам, это способ точно работает, а не очередная “маленькая хитрость” и безумная идея из Интернета.

Стоя перед задней дверью машины, автоэскперт заинтриговал подписчиков словами: “Сегодня я собираюсь показать вам кое-что действительно крутое. Мы возьмем крем для бритья, и я покажу вам другое его применение”.

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“Итак, это окно. Я собираюсь очень быстро обработать половину окна. У меня есть салфетка из микрофибры прямо здесь, нанесите немного вот сюда - не тонну, немного вот сюда”, - затем он принялся протирать только половину окна, чтобы показать разницу после.

Мужчина продолжил: “На самом деле он также очищает ваш винил. Это еще один маленький дополнительный приятный бонус”.

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Затем автоэксперт подышал на окно своим, наверное, горячим дыханием, чтобы показать разницу между стороной, которая была протерта кремом для бритья, и другой.

Смотрите, как это было на видео:

Мужчина пояснил: “Главное здесь - нанести немного крема для бритья на полотенце из микрофибры и хорошенько втереть его в окна. Эта обработка сделает стекла вашего автомобиля более устойчивыми к запотеванию из-за конденсата, горячего воздуха, перепадов температур и т.д…”.

Он рассказал, что о трюке узнал, когда работал в автомобильной индустрии (20-летний опыт работы), и там он и его коллеги использовали крем для бритья на автомобилях в Нью-Йорке, чтобы защитить лобовое и боковые стекла от запотевания”.

На самом деле, есть и другие способы. Ранее Телеграф писал, что осенью и зимой водители встречаются с такой проблемой, как запотевание стекол в авто. Если ее вовремя не устранить, это может привести к дорожно-транспортному происшествию или создать опасную ситуацию на дороге. Что же делать, чтобы окна не запотевали

Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы