Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы

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Опубликовано: 14.10.2022 14:30 , Обновлено: 14.10.2022

Осенью и зимой водители встречаются с такой проблемой, как запотевание стекол в авто. Если ее вовремя не устранить, это может привести к дорожно-транспортному происшествию или создать опасную ситуацию на дороге. Что же делать, чтобы окна не запотевали?

Почему стекла в машине запотевают?

Одной из причин является большая разница между внешней температурой окружающей среды и температурой внутри автомобиля. Воздух конденсируется на стекле, и появляются маленькие капельки воды.

Наряду с разницей температур важна также влажность. Это происходит из-за снега или дождя, который попадает в автомобиль на обуви или одежде. Влага быстро оседает на ветровом стекле и затрудняет видимость дороги. Кроме того, дыхание всех пассажиров автомобиля повышает уровень влажности.

Помимо причин запотевания ветрового стекла, существуют и сугубо механические причины, например, отказ важных систем. В качестве примера можно привести неисправный нагреватель или негерметичность системы прокладок. Обе эти неисправности могут привести к попаданию влаги в салон автомобиля. То же самое происходит, если салонный фильтр засорен и в нем начинает скапливаться влага.

Что делать, чтобы стекла не потели?

Прежде всего, не заносите снег в машину . Просто отряхните его с обуви, прежде чем войти в машину, или избавьтесь от мокрой одежды на время поездки.

Также не стоит перевозить горячую еду или открытые емкости с напитками, так как это повышает уровень влажности в автомобиле.

Кроме того, при мойке автомобиля зимой лучше всего планировать работу так, чтобы на улице было сухо и безветренно. Вы сможете периодически проветривать автомобиль, чтобы тщательно высушить его внутри и снаружи.

Возможно, не все знают, но грязь на стекле способствует запотеванию. Содержание ветровых стекол в надлежащей чистоте — еще один практический совет для уменьшения скопления пара.

Проверка износа прокладок или фильтров так же важна, как и уход за остеклением. Регулярные проверки и замена деталей по мере необходимости являются обязательными для поддержания автомобиля в хорошем состоянии.

Если произошло механическое повреждение какой-либо из систем автомобиля, единственным рекомендуемым способом является посещение автомеханика. В противном случае устранение сырости будет лишь симптоматическим действием, не дающим долгосрочного эффекта. Только устранение неисправности позволит избавиться от причины запотевающих окон.

А что делать, если окна все-таки запотели?

Во-первых, стоит открыть окна во время движения. Проветривание автомобиля будет полезно не только для уровня влажности, но и для самочувствия водителя и пассажиров.

Однако, к сожалению, езда с открытыми окнами зимой снижает уровень влажности, но также снижает внутреннюю температуру в автомобиле. В качестве альтернативы можно включить циркуляцию наружного воздуха, что приведет к эффективному воздухообмену. К счастью, влагу можно удалить и путем нагревания воздуха, поэтому иногда достаточно включить подачу воздуха на ветровое стекло и прогреть его изнутри.

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