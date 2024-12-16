Грецкие орехи прогоркли и испортили блюдо? Вот какие 3 трюка уберут горечь

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Опубликовано: 16.12.2024 08:52 , Обновлено: 16.12.2024

Грецкие орехи - незаменимый ингредиент многих праздничных блюд. Однако случается, что их горький привкус может испортить даже самое изысканное блюдо. К счастью, используя несколько простых методов, таких неприятных ситуаций можно избежать. Вот какие 3 способа помогут устранить горечь, позволив вашим блюдам приобрести более глубокий и выразительный вкус.

Почему грецкие орехи горчат?

Причиной появления терпкого и горьковатого вкуса у грецких орехов являются дубильные вещества — танины. Их концентрация может варьироваться в зависимости от сорта ореха и условий его выращивания.

Помимо танинов, грецкие орехи также содержат фенольные кислоты, которые могут способствовать горькому вкусу.

Горький вкус может усилиться, если орехи неправильно хранить. Например, в слишком тёплом или влажном месте. Также орехи гораздо чаще начинают горчить при хранении без скорлупы. Контакт с воздухом способствует окислительным процессам.

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Как правильно хранить грецкие орехи?

Чтобы орехи не теряли свои вкусовые качества, хранить их лучше в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, желательно в скорлупе.

Можно сложить их в бумажный или фанерный ящик либо пакет. Избегайте мест с повышенной влажностью, так как это может привести к гниению орехов или, что еще хуже, к размножению грибков.

Употреблять такие орехи категорически нельзя. Выделяемые плесенью токсины не способны ликвидировать даже термическая обработка.

При этом следует учитывать, что отравление может иметь очень серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Поэтому, чтобы избежать опасных ситуаций, важно соблюдать условия хранения и регулярно проверять орехи на наличие признаков испорченности или плесени.

[info_b]Если же вы очистили орехи от скорлупы, то знайте, что в таком виде они могут храниться не больше месяца. Иначе содержащиеся в них масла прогоркнут. Хранить ядра грецкого ореха также следует в хорошо проветриваемом месте с низким уровнем влажности. В качестве емкости можно выбрать, например, крепко закрытую стеклянную посуду. Не храните ядрышки в полиэтилене, в нём орехи быстро задохнутся.[/info_b]

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Как избавиться от горечи грецких орехов?

Есть несколько простых трюков, которые позволят нивелировать горечь грецких орехов.

Крутой кипяток

Это самый быстрый и простой метод. Просто залейте орехи кипятком, оставьте на 10 минут, а затем слейте воду. Процедуру следует повторить несколько раз, чтобы удалить как можно больше танинов. После сушки орехи готовы к употреблению.

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[info_b]К слову, многие диетологи рекомендуют всегда вымачивать орехи в горячей воде перед употреблением в течение 5-10 минут. Так в них снизится концентрация фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, калия, магния, цинка и железа организмом.[/info_b]

Приготовление в молоке

Этот способ, кроме того, что способствует снижению горечи, также делает орехи более нежными и сливочными на вкус. Метод особенно хорош для десертов, поскольку улучшает их вкус.

Вскипятите в кастрюле молоко (желательно жирное ).

Бросьте в него орехи и варите на слабом огне около 5 минут.

После приготовления процедите орехи и обсушите их бумажным полотенцем.

Молоко нейтрализует дубильные вещества, благодаря чему горечь практически незаметна. После такой обработки орехи прекрасно подходят для маковых пирожных, кутии на пшеничной основе или орехового крема.

Обжарка или запекание

При запекании или обжарке часть горечи уходит вместе с паром. Дополнительно орехи приобретают приятный, слегка карамельный аромат. Выпекать их можно в духовке или на сухой сковороде.

Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите использовать орехи. Если вы хотите быстро убрать горечь, лучшим решением станет заливка кипятка. Однако если вы хотите получить более характерный вкус и хрустящую текстуру, лучше запечь или поджарить. Приготовление на молоке идеально подходит для десертов.

Помните, что свежие и правильно хранившиеся орехи реже всего горчат.

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