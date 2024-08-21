Эту ошибку при использовании микроволновки допускают многие. Что сделать, чтобы блюда были вкуснее и сочнее?

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Опубликовано: 21.08.2024 21:00 , Обновлено: 21.08.2024

Едва ли белорусы могут представить себе свою кухню без микроволновой печи. Присутствие этого устройства, позволяющего в кратчайшие сроки разогреть еду, значительно облегчило жизнь и стало буквально обязательным. Однако, несмотря на большую популярность микроволновки, далеко не каждый умеет пользоваться ею правильно. Рассказываем, что можно сделать, чтобы разогреваемые блюда были сочнее и вкуснее, и каких распространённых ошибок стоит избегать при использовании микроволновки.

Современный ритм жизни предполагает готовку блюд с запасом на несколько дней вперёд. Именно поэтому микроволновая печь стала решением, которое буквально спасло людей от нужды постоянно использовать плиту, духовки и дополнительные кастрюли для разогрева.

Поставить блюдо в микроволновку на несколько минут - и вуаля! Горячий ужин можно подавать к столу. Однако не в любой посуде можно ставить пищу в микроволновку на разогрев.

Разогревать еду необходимо в специальных контейнерах, которые сделаны из материала, пригодного для использования в микроволновой печи. Соответствующая маркировка должна присутствовать на контейнере. Обычно она обозначается специальным значком в виде волн либо сопровождается надписью “Microwave oven safe”.

Старайтесь использовать именно такую посуду. В этом случае вы можете быть уверены в том, что ни она ни находящаяся в ней пища не испортятся.

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Какую посуду категорически нельзя ставить в микроволновку?

Не используйте в микроволновке посуду с блестящим декоративным напылением.

Разогревая блюдо, помните, что не некоторую посуду и ёмкости категорически нельзя использовать в микроволновке. В её число входят:

металлическая посуда и столовые приборы;

алюминиевая фольга;

бумажные пакеты.

[info_b]Обращайте внимание на присутствие серебристых либо золотистых рисунков на вашей керамической либо стеклянной посуде. Особенно это относится к старой посуде, доставшейся по наследству. Чаще всего такое декоративное напыление начинает искрить и выгорать во время разогрева в микроволновой печи. Вещества, содержащиеся в таком декоре, становятся токсичными при нагреве и несут угрозу здоровью. Особенно это касается тарелок, изготовленных в период СССР. В состав серебристой глазури в те времена могли входить кадмий и свинец.[/info_b]

Также не стоит помещать в микроволновку плотно закрытые ёмкости. Нарастающее давление может привести к внезапному и резкому раскрытию сосуда, а в крайних случаях даже к его разрыву. Поэтому следует аккуратно приоткрывать крышку.

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Как сделать еду в микроволновке вкуснее?

Не все помещают в микроволновую печь закрытый контейнер с едой. А меж тем это действительно позволяет улучшить вкус блюд (но не забывайте приоткрыть крышку).

Нагревание под закрытой крышкой сделает блюда более сочными, поскольку вода не будет испаряться.

Кроме того, вы можете воспользоваться лайфхаком, который позволит сохранит сочность еды.

С этой целью нужно поставить рядом с тарелкой рюмочку с водой (лучше налить горячей). Это создаст влажность, когда блюдо будет разогреваться, и не позволит еде подсохнуть. Особенно хорошо этот лайфхак работает, например, с пиццей. Тесто и начинка будут сочными, как будто только что вышли из духовки.

Одной из проблем, с которой также сталкиваются те, кто пользуется микроволновой - это возникновение стойких загрязнений на стенках устройства. Как уже упоминалось ранее, блюда всегда лучше укрывать. Ведь разогрев иногда происходит неравномерно, и некоторые продукты могут буквально взрываться при подогреве. Например, такое может произойти при разогревании мясных блюд, а особенно в случае жареной или тушёной печени.

[info_b]Совет! Вы можете приобрести специальную защитную крышку для микроволновки. Выполненная в виде защитного купола из жаропрочного пластика, она защитит устройство от загрязнений и убережёт блюда от примеси посторонних запахов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что учёные из Испании проанализировали 30 микроволновых печей и обнаружили в них почти 750 различных видов бактерий, среди которых — клебсиеллы, энтерококки и аэромонозы. По словам исследователей, они могут вызвать пневмонию и заболевания крови, а избавиться от микроорганизмов достаточно тяжело.

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