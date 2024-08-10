Клебсиеллы и энтерококки. Учёные обнаружили в СВЧ 750 видов бактерий. И что с ними теперь делать?

Опубликовано: 10.08.2024 14:46 , Обновлено: 11.08.2024

Учёные из Испании проанализировали 30 микроволновых печей и обнаружили в них почти 750 различных видов бактерий, среди которых — клебсиеллы, энтерококки и аэромонозы. По словам исследователей, они могут вызвать пневмонию и заболевания крови, а избавиться от микроорганизмов достаточно тяжело.

Один из учёных, принимавших участие в исследовании, подчеркнул: эти бактерии могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Однако вместе с тем микробная популяция, которую обнаружили в микроволновых печах, не представляет исключительного или повышенного риска по сравнению с другими кухонными поверхностями. Другими словами, все бактерии вредны, вне зависимости от того, где они находятся — в раковине или СВЧ.

[info_b]Klebsiella pneumoniae — это бактерия, которую обычно находят в фекалиях человека. Она может вызывать пневмонию и инфекции крови, а её устойчивость к антибиотикам, к сожалению, продолжает расти. Энтерококки и аэромонозы также опасны для здоровья, предупредили учёные.[/info_b]

Возможно, некоторым покажется странным, что бактерии способны выжить в СВЧ, поскольку та греет пищу благодаря радиации. Однако микроволны представляют собой форму неионизирующего излучения: у них попросту не хватает “мощности” для влияния на клетки и атомы. Учёные подчеркнули, что микробы убивает именно тепло, которое вырабатывается при нагревании пищи, а не само излучение.

Что делать?

Чтобы избежать опасности и не подхватить опасную заразу, учёные советуют регулярно чистить СВЧ-печь. Лучше всего использовать для этого разбавленный отбеливатель или дезинфицирующий спрей. Таким образом можно свести количество вредных бактерий к минимуму.

[info_b]К слову, первые в мире СВЧ-печи были абсолютно непохожи на те, что мы используем сейчас. Высота агрегата составляла около 170 сантиметров, а ширина доходила до одного метра. Весила такая кухонная помощница более 300 килограммов, а изобрели её в 1945 году в США.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что из всех кухонных приборов СВЧ имеет самый короткий срок службы – около девяти лет. Плохая новость? Наверное. А вот хорошая заключается в том, что новую модель можно приобрести за сравнительно небольшие деньги. Давайте разбираться, как определить, что вам пришло время менять микроволновку.

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