Многие допускают эту ошибку. Вот почему еда остаётся холодной после СВЧ

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Опубликовано: 15.08.2023 11:05 , Обновлено: 15.08.2023

Микроволновая печь – тот кухонный прибор, который на самом деле следовало бы называть "подогревалка". Редко кто в ней готовит блюда, а вот разогреть и подогреть - самая частая причина включения СВЧ. Однако бывает что тарелка после подогрева обжигает руки, а еда просто... холодная. Почему это происходит? Рассказываем, как разогреть еду в микроволновке правильно.

Печь СВЧ преобразует электричество в электромагнитное излучение. Во время работы оно проникает в пищу, согревая жидкость внутри нее. Обычно излучение распределяется равномерно. Но не всегда. От чего это зависит? Как оказалось, дело в размещении тарелки. Большинство из нас кладут его посередине, думая, что так тепло дойдет до всего блюда. Это ошибка, потому что тогда часто нагревается только ёмкость. Если вы хотите быть уверены, что еда будет теплой, поставьте ее на край.

Но и это ещё не всё. Холодная еда после разогрева в микроволновке может быть в следствие нескольких причин:

Неправильное распределение тепла: микроволновая печь нагревает пищу, поглощая энергию микроволн, которые затем превращаются в тепло. Если еда не распределена равномерно в контейнере, то некоторые части могут перегреваться, а другие оставаться холодными. Неправильная мощность: если микроволновая печь работает на неправильной мощности, то это может привести к неравномерному нагреву еды. Некоторые части могут быть перегреты, а другие оставаться холодными. Неправильный выбор посуды: некоторые материалы не подходят для использования в микроволновой печи, такие как металл и некоторые виды пластмассы. Если контейнер не подходит для использования в микроволновой печи, то он может привести к неравномерному нагреву. Сам, например, перегреться, а еда останется холодной.

[info_b]Идеальным материалом посуды для СВЧ является стекло. А вот керамическая может сильно нагреваться. То же касается некоторых пластиков.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что СВЧ-печи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Микроволновка поможет разморозить продукты, разогреть еду, быстро приготовить несложные блюда. В процессе эксплуатации внутри прибора часто образуется жирный налет, засохшие пятна и прочие загрязнения. Рассказываем, как очистить микроволновку в домашних условиях с помощью простых и доступных средств.

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