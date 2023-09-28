Этот трюк поможет погладить бельё в два раза быстрее. Понадобится одна вещь из кухни
Глажка — одна из наименее приятных работ по дому, и основная причина в том, что она может быть бесконечно долгой. Однако, есть способ ускорить этот процесс.
Женщина поделилась в TikTok лайфхаком, который, по ее словам, поможет быстрее гладить белье, и все что для этого нужно — одна вещь из кухни. Речь про алюминиевую фольгу, которую нужно положить под ткань поверхности гладильной доски. Автор лайфхака подчеркнула, что фольгу нужно класть «блестящей стороной вверх».
Вот как это нужно делать:
[link href=“https://www.tiktok.com/@neat.caroline?refer=embed” title=“@neat.caroline” target=“_blank” rel=“noopener”] @neat.caroline [/link] Ironing hack with aluminum foil! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ironing?refer=embed” title=“ironing” target=“_blank” rel=“noopener”] #ironing [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/aluminumfoil?refer=embed” title=“aluminumfoil” target=“_blank” rel=“noopener”] #aluminumfoil [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ironinghack?refer=embed” title=“ironinghack” target=“_blank” rel=“noopener”] #ironinghack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/hometips?refer=embed” title=“hometips” target=“_blank” rel=“noopener”] #hometips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok?refer=embed” title=“learnontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #learnontiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ironingboard?refer=embed” title=“ironingboard” target=“_blank” rel=“noopener”] #ironingboard [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7150366322512874283?refer=embed” title=”♬ original sound - Neat Caroline” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Neat Caroline [/link]
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«Алюминий является отличным проводником тепла, поэтому он ускоряет глажку, гладит обе стороны одновременно». Связано это с тем, что фольга отражает тепло прямо на нижнюю сторону одежды, эффективно действуя как второй утюг.
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