Как отстирать следы шариковой ручки с одежды? Нужен один продукт, который есть в холодильнике у каждого

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Опубликовано: 17.09.2023 15:35 , Обновлено: 19.10.2023

С началом нового учебного года у родителей школьников добавилась ещё одна непростая задача, над которой едва ли не каждый день приходится ломать голову: как вывести с одежды следы чернил от шариковой ручки? Они особенно заметны на рукавах белоснежных рубашек и блузок учеников младших классов. Что же делать, если отказываться от школьной классики "белого верха" не хочется, а особой аккуратностью ваш ребёнок не отличается? Научиться раз и на всегда избавляться от чернильных пятен. Благо, прибегать к "ядреной химии" для этого вовсе не обязательно - достаточно заглянуть в холодильник.

В интернете можно найти множество советов, как вывести чернильные пятна с одежды так, чтобы на ней не осталось разводов. Кто-то предлагает воспользоваться специальными кислородными порошками. Но стирать детские вещи сильной “химией” многие родители не решаются, чтобы не спровоцировать аллергию. Кто-то советует воспользоваться спиртом, который удаляет чернила за считанные минуты. Однако, в этом случае требуется спирт крепостью не меньше 96% (едва ли такой найдётся в каждом доме), да и поможет он не всегда - деликатные ткани, кожу и эко-кожу спирт может безвозвратно испортить.

Вывести чернильные пятна в некоторых случаях можно с помощью хозяйственного мылом, на деликатных или цветных тканях от такой обработки может остаться заметное пятно. Эффективно выводит следы чернил лак для волос, но и этот способ подойдёт лишь для жестких тканей, например, школьного портфеля или куртки (для этого пятно нужно щедро сбрызнуть лаком, оставить на 20 минут, а затем промыть холодной водой).

Как отмыть чернильные пятна с одежды?

Как же отмыть пятна шариковой ручки со школьной одежды? Отличным эффективным способом поделился в TikTok блогер Константин Нечетов. Он наглядно продемонстрировал, как чернильное пятно бесследно исчезает, если его замочить в… горячем молоке!

По словам блогера, молоко следует нагреть до температуры 70 – 80°. Для удобства обработки под пятном на одежде следует разместить глубокую тарелку, а затем пролить пятно горячим молоком. Через 5-10 минут место с пятном можно потереть руками или мягкой щеточкой, а затем прополоскать одежду, чтобы смыть молоко. В результате получите идеально белую вещь.

[link href=“https://www.tiktok.com/@nechetoff?refer=embed” title=“@nechetoff” target=“_blank” rel=“noopener”] @nechetoff [/link]Как отстирать шариковую ручку с одежды??️ Все знают, что удалить чернила от шариковой ручки с одежды крайне сложно. Конечно, можно несколько раз застирать хозяйственным мылом со щеткой, но если ткань деликатная и цветная, то останется пятно?‍♂️ В интернете много разных способов по удалению ручки, я проверил все и нашел самый лучший, который подходит для любых тканей. Этим способом можно убрать даже протёкшую ручку в кармане. Я вам уже показывал как стереть шариковую ручку: с обоев✍️ с сумки ? с одежды? Посмотрите в ленте, способы тоже хорошие, но нужно покупать специальные средства… А вот молоко у каждого есть дома. И именно оно отлично убирает шариковую ручку? ✅Способ следующий : 1️⃣Налейте молоко в кружку и погрейте до 70 – 80° 2️⃣Подставьте под пятно глубокую тарелку и пролейте его молоком. 3️⃣Оставьте на 5-10 минут и затем это место потрите руками или мягкой щеточкой. ?Горячее молоко отлично растворяет чернила и они просто вымываются из ткани. Затем вещь нужно постирать и она будет как новая!?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7277478790014454529?refer=embed” title=” оригинальный звук - Константин Нечетов” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Константин Нечетов [/link]

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