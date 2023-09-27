Куда класть горячую крышку от кастрюли? Об этой скрытой функции знают не все

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Опубликовано: 27.09.2023 12:29 , Обновлено: 27.09.2023

Трудно представить себе варку и жарку продуктов на плите без крышки. Она сохраняет температуру блюда и его аромат. Но во время готовки часто крышку приходится снимать — чтобы приправить еду, перемешать и т.д. Куда же ее девать? Оказывается, у многих кастрюль есть скрытая функция, которая поможет решить эту задачу.

Обычно горячую крышку некуда положить. Стол или столешница — не лучшее место, так как они могут треснуть, вздуться и повредиться от жара.

Также не стоит класть ее на конфорку рядом с собой, так как вы можете легко зацепиться за нее рукой, в результате чего можете обжечься.

Постоянно держать ее в руках — тоже так себе идея, ведь при готовке нужна полная свобода движений.

Так что же делать с этой “злополучной” крышкой? Оказывается, ее можно установить на свою кастрюлю. У многих моделей посуды (особенно современной) есть такая функция. Сейчас расскажем, как это сделать.

Поднимите крышку и зацепите ее край за то место, где кастрюля соединяется с ручкой. Как показано на картинке или видео ниже:

Фото: Genialne.pl

Не бойтесь, конструкция не развалится. Крышка с одной стороны зацепиться за край кастрюли, а с другой ее будет удерживать сама ручка.

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Кстати, если у вас кастрюля с одной длинной ручкой, то крышку также можно перевернуть и надеть на нее “ушко”. Так удобнее делать, когда вы ждете, чтобы блюдо остыло.

Но если модель ваших кастрюль не позволяет положить крышку в ручку, можно купить, например, коврик для сушки посуды и положить его на столешницу во время готовки. Класть на него крышку очень удобно. Однако один из минусов в том, что придется часто его стирать.

А ранее Телеграф писал, для чего нужно отверстие на ручках сковородок и некоторых кастрюль. Если вы думаете, что отверстие нужно лишь для того, чтобы подвешивать предмет посуды, то ошибаетесь — это не единственное его предназначение.

Зачем в ручке сковороды или кастрюли отверстие? Ответ перевернет вашу жизнь