Зачем затягивать на крышке кастрюли кабельную стяжку? В TikTok показали прием

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.09.2023 07:05 , Обновлено: 27.09.2023

Кабельные стяжки (хомуты), несмотря на название, могут не только сгруппировать различные провода, но и спасти от многих неприятностей. Например, некоторые используют их на кухне. Оказалось, с помощью этих пластиковых предметов можно решить одну из распространенных проблем с крышкой от кастрюли.

Лайфхак показал в TikTok пользователь с ником @metdaan.official. Он предложил затягивать кабельные стяжки вокруг ручки от кастрюли (или скороводки).

Так, по мнению автора видео, можно избежать ожогов. То есть, вместо того, чтобы браться голыми руками за сильно нагретую ручку, нужно потянуть крышку за стяжку.

Насколько это полезный лайфхак, решать вам. Ведь, кажется, что проще взять полотенце или тряпочку. Но, возможно, прием поможет тем, кто в процессе приготовления еды в суете не замечает, что крышка вообще-то горячая. Как раз таки стяжка точно об этом напомнит.

[link href=“https://www.tiktok.com/@metdaan.official?refer=embed” title=“@metdaan.official” target=“_blank” rel=“noopener”] @metdaan.official [/link]The practicality of zip ties ?[link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7260499538039950107?refer=embed” title=”♬ original sound - MetDaan” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - MetDaan [/link]

А можно ли открыть кабельную стяжку?

Боитесь, что после того, как вы наденете на крышку кабельную стяжку, ее будет сложно снять? На самом деле, ее можно открыть.

Как это сделать ? Вам понадобится какой-нибудь инструмент, чтобы поддеть защелку. Например, используйте иглу, английскую булавку или даже ножик.

Аккуратно поместите предмет в защелку, освободив замок. Благодаря этому вы сможете без проблем открыть его за несколько минут.

Как еще использовать хомуты?

Также некоторые люди делают из кабельных стяжек брелок для ключей.

Еще один полезный метод — подвязать хомутами помидоры или комнатные растения.

Кроме того, ими можно прочищать сливное отверстие в раковине.

Еще несколько необычных способов можно посмотреть на видео:

А ранее Телеграф писал о скрытой функции кастрюли, которая поможет с вопросом, куда девать горячую крышку во время готовки.

Куда класть горячую крышку от кастрюли? Об этой скрытой функции знают не все