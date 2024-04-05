Распылите этот домашний раствор на стекла. Нашли лучший способ избавиться от налета в душе

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Опубликовано: 05.04.2024 13:05 , Обновлено: 05.04.2024

Любая душевая кабина нуждается в регулярной чистке, так как через некоторое время на ее стенках могут появиться неприглядные пятна и отложения. В результате даже самая стильная модель душевой кабины потеряет свой внешний вид. Чтобы вернуть ей первоначальное состояние, не стоит использовать сильные химические моющие средства, которые могут нанести большой вред поверхности и оставить царапины. Попробуйте распылить это действенное домашнее средство.

Как удалить старый налет с душевой кабины?

При первой же мысли о том, что нужно почистить душевую кабину, многие из нас хотят воспользоваться готовыми чистящими средствами. Однако будьте осторожны, ведь многие из них содержат в своем составе микрогранулы, которые могут повредить поверхность стекла душевой кабины, вызывая стойкое потускнение и многочисленные царапины.

Важны и аксессуары, которые вы используете при чистке. Стоит выбрать мягкую и универсальную салфетку из микрофибры.

Более того, самодельные средства для очистки стекла душевой кабины просты, недороги и, что самое главное, не менее эффективны, чем сильные моющие средства. Даже самые большие скептики могут быть приятно удивлены.

Спиртовой уксус — безопасное и недорогое чистящее средство, которое есть почти на каждой кухне. Для начала налейте в бутылку с распылителем теплую воду и уксус в равных пропорциях. Затем тщательно распылите этот раствор на стекло душа и, при необходимости, на кран или соединительные элементы. Через несколько минут тщательно протрите поверхность и ополосните горячей водой.

Чем заменить уксус?

Тем, кому не нравится сильный запах уксуса, можно использовать лимонную кислоту, которая обладает мягким ароматом, но сильным чистящим действием.

Сделайте раствор из теплой воды и лимонной кислоты в пропорциях: 1 столовая ложка кислоты на 100 мл воды. Смешав ингредиенты, нанесите раствор на очищаемые поверхности и оставьте минимум на 8 минут, после чего смойте теплой водой.

Как предотвратить налет?

Прежде чем решать проблему, всегда лучше ее предотвратить. То же самое можно сказать и о загрязнениях на стенках душевой кабины. Поддерживать чистоту в душевой кабине - задача не из легких, но она может стать менее сложной, если вы будете следовать этим советам:

Используйте скребок с безопасным для стекла резиновым покрытием, чтобы предотвратить скопление остатков и мыла.

Если в душевой зоне есть плесень, время от времени опрыскивайте ее средством против плесени и дезинфицирующим средством.

Оставляйте дверь душевой кабины слегка приоткрытой, чтобы воздух мог циркулировать. Это предотвратит рост плесени.

Стеклянные двери душевой кабины станут блестящими, если вы будете периодически протирать их губкой, смоченной в белом уксусе.

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