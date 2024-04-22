Этот самодельный инструмент поможет достать клеща у собаки и кошки за секунды. Нужно только купить хлеб
Клещей, которые нападают на наших питомцев, можно встретить практически везде. Они обитают в лесах, на лугах и полях, в садах. Их можно встретить и среди городской зелени, в парках и скверах жилых комплексов. Если вы нашли на теле у вашей собаки или кошки клеща, удалить его можно с помощью простого самодельного инструмента. При чем здесь хлеб?
Как быстро удалить клеща у домашнего животного?
В зоомагазинах продается множество специальных инструментов. Однако сделать подобный можно и самостоятельно.
Например, для одного из приспособлений вам понадобится хлеб. Точнее, не сам продукт, а зажим для упаковки.
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Пластмассовый прямоугольник сначала стоит распрямить. А затем на одном из концов сделать небольшое отверстие посередине (как показано на видео ниже).
После проделанных манипуляций остается только поддеть таким инструментом клеща у головки и выкрутить против часовой стрелки.
Такой способ показали в социальных сетях. В ролике можно увидеть успешность операции по удалению паразита (вместе с головой) с помощью самодельного приспособления.
К слову, видео вызвало большой интерес у пользователей TikTok, набрав за 2 дня более 3 млн просмотров и сотни комментариев.
[info_b]Если вы беспокоитесь, что не можете вытащить клеща самостоятельно, или если голова клеща остается в кошке после удаления, обратитесь к ветеринару![/info_b]
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Что нельзя делать при вытаскивании клеща?
Не смазывайте паразита спиртом, маслом или жиром. Это перекрывает клещу доступ воздуха, в результате чего паразит начинает выделять вещества. Вместе с этим в организм могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития у ваших животных заболеваний, передающихся клещами.
Если клеща удалить позже 48 часов, существует риск заражения одной из клещевых болезней. Поэтому лучше не допускать заражения клещами наших питомцев.
На рынке зоотоваров, в магазинах и ветеринарных клиниках вы найдете широкий выбор противоклещевых препаратов.
Они выпускаются в виде:
- спреев,
- капли от клещей,
- шампуней
- и ошейников от клещей.
Препараты отличаются по эффективности, и некоторые советуют сочетать два разных средства, например, ошейник от клещей, пропитанный этими веществами, и капли, наносимые на кожу.
Ранее Telegraf.news подробнее писал, как правильно вытащить клеща у кошки.
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