Этот самодельный инструмент поможет достать клеща у собаки и кошки за секунды. Нужно только купить хлеб

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Опубликовано: 22.04.2024 12:27 , Обновлено: 10.06.2024

Клещей, которые нападают на наших питомцев, можно встретить практически везде. Они обитают в лесах, на лугах и полях, в садах. Их можно встретить и среди городской зелени, в парках и скверах жилых комплексов. Если вы нашли на теле у вашей собаки или кошки клеща, удалить его можно с помощью простого самодельного инструмента. При чем здесь хлеб?

Как быстро удалить клеща у домашнего животного?

В зоомагазинах продается множество специальных инструментов. Однако сделать подобный можно и самостоятельно.

Например, для одного из приспособлений вам понадобится хлеб. Точнее, не сам продукт, а зажим для упаковки.

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Пластмассовый прямоугольник сначала стоит распрямить. А затем на одном из концов сделать небольшое отверстие посередине (как показано на видео ниже).

После проделанных манипуляций остается только поддеть таким инструментом клеща у головки и выкрутить против часовой стрелки.

Такой способ показали в социальных сетях. В ролике можно увидеть успешность операции по удалению паразита (вместе с головой) с помощью самодельного приспособления.

К слову, видео вызвало большой интерес у пользователей TikTok, набрав за 2 дня более 3 млн просмотров и сотни комментариев.

[info_b]Если вы беспокоитесь, что не можете вытащить клеща самостоятельно, или если голова клеща остается в кошке после удаления, обратитесь к ветеринару![/info_b]

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Что нельзя делать при вытаскивании клеща?

Не смазывайте паразита спиртом, маслом или жиром. Это перекрывает клещу доступ воздуха, в результате чего паразит начинает выделять вещества. Вместе с этим в организм могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития у ваших животных заболеваний, передающихся клещами.

Если клеща удалить позже 48 часов, существует риск заражения одной из клещевых болезней. Поэтому лучше не допускать заражения клещами наших питомцев.

На рынке зоотоваров, в магазинах и ветеринарных клиниках вы найдете широкий выбор противоклещевых препаратов.

Они выпускаются в виде:

спреев,

капли от клещей,

шампуней

и ошейников от клещей.

Препараты отличаются по эффективности, и некоторые советуют сочетать два разных средства, например, ошейник от клещей, пропитанный этими веществами, и капли, наносимые на кожу.

Ранее Telegraf.news подробнее писал, как правильно вытащить клеща у кошки.

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