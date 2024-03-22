Не выбрасывайте зажимы для хлеба. Вот 7 способов, как применить их с пользой

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Опубликовано: 22.03.2024 16:01 , Обновлено: 22.03.2024

Наверняка вы и не задумывались о том, что зажимы с датой производства на пакетах с хлебом можно как-то использовать. На самом деле этот неприметный аксессуар может помочь решить множество бытовых проблем. Каких именно? Сейчас все расскажем.

Вы можете удивиться, но будет совсем не лишним сохранить горсть хлебных зажимов у себя дома. Более того, вы можете обрадоваться появлению этого незатейливого кусочка пластика, находясь в поездке или на прогулке. Ведь он может решить множество спонтанно возникших задач. Сейчас вам расскажем о нескольких неочевидных решениях с применением хлебных скрепок в быту.

Скрепка для проводов

Если вы захотите упорядочить провода и начнете их сматывать, то наверняка вопрос озадачитесь вопросом их скрепления. Здесь вы можете использовать хлебные зажимы. Они имеет проволочную основу и хорошо держат форму. Небольшие мотки проводов, или проводные наушники можно очень компактно и симпатично скрепить таким способом.

Держатель для носков

Если ваши носки имеют свойство терять свою пару, то и здесь вас могут выручить хлебные зажимы. Просто скрепите пары носочков между собой с их помощью при сортировке и забудьте об этой проблеме навсегда.

Держатель для растений

Хлебной скрепкой можно закрепить растение, нуждающееся в подвязке. Просто подставьте опору и закрепите стебель цветка с помощью хлебного зажима.

Держатель для инструментов

Вооружившись строительным степлером и комплектом из хлебных клипс, вы можете организовать себе функциональный борд для хранения инструментов где-нибудь в гараже или на даче. Прикрепите хлебные зажимы по краям с помощью степлера к какой-нибудь деревянной поверхности так, чтобы в середине оказалось отверстие. В него можно будет поместить какой-нибудь инструмент. Такой способ идеально подойдет для отверток. Просто поместите их торчащими концами вниз.

Замок для клетки попугая

Ваша домашняя птица научилась открывать защёлку? Не беда. Вы можете и здесь использовать хлебный зажим. Закрепите с его помощью дверцу к прутику клетки и попугай больше не сможет убежать без вашего ведома.

Маркировка с надписями

Вы можете использовать цветные зажимы для обозначения каких-то вещей либо подписать их перманентным маркером. С другой стороны для этой цели. Например, вы можете написать на них сорта высеваемых в рассаду семян и воткнуть в горшочек для обозначения.

Починка бегунка на молнии

Имеет смысл положить несколько хлебных скрепок в свой кошелек или сумочку, ведь они могут выручить в самых непредвиденных обстоятельствах. Так, вы можете использовать зажим для хлеба или его часть, чтобы временно починить поврежденную молнию на куртке или брюках. Например, вы можете заменить сломавшийся держатель на бегунке частью хлебной скрепки либо закрепить зажим внизу или вверху куртки, если молния на ней повредилась и бегунок начал слетать.

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