Как ускорить созревание собранных помидоров? Вот что нужно положить рядом, чтобы быстро покраснели

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Опубликовано: 29.07.2024 17:07 , Обновлено: 29.07.2024

Сбор урожая помидоров часто ознаменовывается трепетным ожиданием. Казалось бы, помидоров на ветвях уже множество, но созревать они не спешат. Часто огородники собирают урожай зелёным и выкладывают на солнечном месте дозревать. Однако не всем известно, что этот процесс можно в разы ускорить. Что положить рядом с томатами, чтобы они созревали быстрее?

Почему помидоры не дозревают на кустах?

На скорость созревания помидоров, ровно как и на их обильный рост, влияет полив, солнце и питательные вещества. Стоит добавить еще один аспект, который иногда упускают из виду дачники – воздух. В пик сезона, когда помидоры вырастают до максимального размера, они становятся плотными и кустистыми. И тогда стоит уделить им чуть больше внимания.

Хотя большое количество листьев помогает растению удерживать влагу в почве, их нижние листья и даже целые ветки следует удалять . Таким образом улучшится воздухообмен в нижних частях кустов, испарится лишняя влага, и растение будет равномерно освещено солнечными лучами.

Удаление нижних листьев имеет еще одно дополнительное преимущество. Регулярная обрезка зелёных листьев позволяет растению использовать питательные вещества для других важных целей – в том числе, для производства плодов и поддержания их созревания.

Также не стоит забывать про умеренный полив растения . Полив стоит осуществлять под куст отстоянной и тёплой водой.

Слишком много воды для помидоров также не на пользу. Это может стать одной из причин задержки созревания. Так что если овощи на кусте еще зелёные, причина может быть в том, что их снабжают слишком большим количеством воды.

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Как заставить помидоры дозревать?

Однако некоторым огородникам не терпится попробовать помидоры, которые они вырастили самостоятельно. В этом случае их срывают с куста ещё не полностью созревшими, позволяя набраться цвета уже дома, на подоконнике. В этом случае стоит соблюдать несколько основных правил.

Прежде всего, следует собирать с куста только те овощи, которые начинают слегка краснеть – это признак того, что процесс созревания уже начался. Некоторое время они должны оставаться полностью зелёными. Далее стоит поставить их на подоконник, но избегая прямых солнечных лучей.

Ускорить созревание томатов можно и одним простым способом. Просто положите рядом с зелёными помидорами бананы или яблоки. Эти фрукты выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. Помидоры также быстрее созреют в красной среде – например, при хранении в мешке из красного материала.

Ранее Telegraf.news писал о том, что случается, что плоды подолгу висят на кустах и не думают зеленеть либо созревают неравномерно. Почему так происходит и как повлиять на процесс, чтобы радоваться урожаям каждый день?

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