Морковь вянет и гниёт при хранении? Эксперт рассказал, что делать, чтобы оставалась сочной до весны

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Опубликовано: 28.08.2024 09:25 , Обновлено: 28.08.2024

Морковь - корнеплод, который белорусы хранят и используют на протяжении года. Однако сохранить этот овощ сочным и избежать гниения удаётся не всем. Опытный агроном Пётр Ломонос рассказал в блоге производителя средств защиты растений Procvetok, как избежать загнивания моркови и сохранить её сочной до весны.

С приближением осени и сбором урожая вопрос о том, как сохранить его в целости и сохранности как можно дольше, приобретают немаловажное значение. Одним из овощей, который белорусы активно выращивают и запасают впрок, является морковь. Кажется, что хранить её несложно, однако некоторые ошибки могут привести к её скорой порче.

Чтобы избежать усыхания и загнивания моркови, её необходимо подготовить к хранению соответствующим образом. Важно учесть ряд моментов уже при выкапывании корнеплода, отметил эксперт.

Не стоит выдёргивать морковь из земли, лучше подкопать её, а уже потом извлечь из грунта.

Сигналом о том, что морковь пора срочно выкапывать, служит наличие белых корешков на корнеплоде. Если выкопать позже, то морковь станет сухой и невкусной.

“Ни в коем случае не подсушивайте корнеплоды после выкопки, иначе они будут усыхать и загнивать зимой”, - посоветовал Пётр Ломонос.

На морковках нужно срезать ботву вместе с “плечиками”, после чего отправить её на хранение. Для этого морковь нужно уложить в мох, песок или опилки. Для лучшей сохранности можно пересыпать корнеплоды триходермой.

Как хранить морковь в холодильнике?

Лучше всего хранить морковь в погребе или другом прохладном помещение с оптимальной влажностью и температурой в пределах от 0 до 4°C. В таких условиях корнеплоды можно хранить до 6 месяцев — они не заплесневеют и не завянут. Однако не у всех есть доступ к таким помещениям. Можно ли в таком случае хранить свежую морковь в холодильнике? Эксперты говорят, что можно. Но и здесь нужно соблюсти некоторые важные условия:

Выбирайте плоды со здоровой кожицей, без видимых повреждений, гнилых пятен и признаков плесени. Свежая морковь будет иметь яркий цвет и упругую текстуру.

Очистите морковь тонкой щеткой. Не мойте её без необходимости, так как влага может способствовать появлению плесени. Высушите морковь, удалив излишки влаги чистым бумажным полотенцем.

Выберите подходящие пластиковые пакеты или герметичные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов в холодильнике.

Если вы планируете хранить морковь дольше, можно завернуть ее в пергамент для выпечки. Это поможет сохранить необходимую влажность и избежать попадания влаги на другие овощи.

Поместите морковь в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, стараясь оставить свободное пространство для циркуляции воздуха. Если вы используете полиэтиленовые пакеты, можно проделать в них отверстия для циркуляции воздуха.

Установите в холодильнике подходящую температуру — в пределах 0-4°C. Такая температура идеально подходит для хранения моркови.

Поместите пакеты или контейнеры с морковью в самую холодную часть холодильника, обычно на полку в самом низу.

Однако, помните — чем дольше морковь хранится, тем больше она теряет свои питательные свойства и вкус. Поэтому лучше использовать свежую морковь, которую вы положили в холодильник, как можно раньше.

Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)

[info_b]Если вы боитесь, что морковь не переживёт зиму, то можете заморозить её в морозилке. Нарежьте морковь удобным для вас образом, а лучше несколькими способами: натрите на тёрке, порежьте кружочками, стружкой либо кубиками. В таком виде вы сможете использовать морковь в течении года для самых разных нужд.[/info_b]

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