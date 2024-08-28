Морковь вянет и гниёт при хранении? Эксперт рассказал, что делать, чтобы оставалась сочной до весны
Морковь - корнеплод, который белорусы хранят и используют на протяжении года. Однако сохранить этот овощ сочным и избежать гниения удаётся не всем. Опытный агроном Пётр Ломонос рассказал в блоге производителя средств защиты растений Procvetok, как избежать загнивания моркови и сохранить её сочной до весны.
С приближением осени и сбором урожая вопрос о том, как сохранить его в целости и сохранности как можно дольше, приобретают немаловажное значение. Одним из овощей, который белорусы активно выращивают и запасают впрок, является морковь. Кажется, что хранить её несложно, однако некоторые ошибки могут привести к её скорой порче.
Чтобы избежать усыхания и загнивания моркови, её необходимо подготовить к хранению соответствующим образом. Важно учесть ряд моментов уже при выкапывании корнеплода, отметил эксперт.
Не стоит выдёргивать морковь из земли, лучше подкопать её, а уже потом извлечь из грунта.
Сигналом о том, что морковь пора срочно выкапывать, служит наличие белых корешков на корнеплоде. Если выкопать позже, то морковь станет сухой и невкусной.
“Ни в коем случае не подсушивайте корнеплоды после выкопки, иначе они будут усыхать и загнивать зимой”, - посоветовал Пётр Ломонос.
На морковках нужно срезать ботву вместе с “плечиками”, после чего отправить её на хранение. Для этого морковь нужно уложить в мох, песок или опилки. Для лучшей сохранности можно пересыпать корнеплоды триходермой.
Как хранить морковь в холодильнике?
Лучше всего хранить морковь в погребе или другом прохладном помещение с оптимальной влажностью и температурой в пределах от 0 до 4°C. В таких условиях корнеплоды можно хранить до 6 месяцев — они не заплесневеют и не завянут. Однако не у всех есть доступ к таким помещениям. Можно ли в таком случае хранить свежую морковь в холодильнике? Эксперты говорят, что можно. Но и здесь нужно соблюсти некоторые важные условия:
- Выбирайте плоды со здоровой кожицей, без видимых повреждений, гнилых пятен и признаков плесени. Свежая морковь будет иметь яркий цвет и упругую текстуру.
- Очистите морковь тонкой щеткой. Не мойте её без необходимости, так как влага может способствовать появлению плесени. Высушите морковь, удалив излишки влаги чистым бумажным полотенцем.
- Выберите подходящие пластиковые пакеты или герметичные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов в холодильнике.
- Если вы планируете хранить морковь дольше, можно завернуть ее в пергамент для выпечки. Это поможет сохранить необходимую влажность и избежать попадания влаги на другие овощи.
- Поместите морковь в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, стараясь оставить свободное пространство для циркуляции воздуха. Если вы используете полиэтиленовые пакеты, можно проделать в них отверстия для циркуляции воздуха.
- Установите в холодильнике подходящую температуру — в пределах 0-4°C. Такая температура идеально подходит для хранения моркови.
- Поместите пакеты или контейнеры с морковью в самую холодную часть холодильника, обычно на полку в самом низу.
Однако, помните — чем дольше морковь хранится, тем больше она теряет свои питательные свойства и вкус. Поэтому лучше использовать свежую морковь, которую вы положили в холодильник, как можно раньше.
Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)
[info_b]Если вы боитесь, что морковь не переживёт зиму, то можете заморозить её в морозилке. Нарежьте морковь удобным для вас образом, а лучше несколькими способами: натрите на тёрке, порежьте кружочками, стружкой либо кубиками. В таком виде вы сможете использовать морковь в течении года для самых разных нужд.[/info_b]
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