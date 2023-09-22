В ЖКХ назвали дату включения отопления в Беларуси. Но есть нюанс

Опубликовано: 22.09.2023 08:33 , Обновлено: 22.09.2023

Представитель министерства ЖКХ Беларуси Алексей Филанович заявил, что точную дату включения отопления в квартирах по всей Беларуси будут определять местные исполкомы. Однако у его ведомства есть ориентировочная.

“В Беларуси нормативно закреплено: отопление в жилых домах горожан включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов по Цельсию. В этом плане ничего не меняется”, - напомнил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

“Ориентировочная дата включения отопления - 1 октября, но, как показывает практика, в прошлом году в столице этот процесс начался в 20-х числах сентября. Что будет в 2023-м, покажут столбики термометров”, - сказал Алексей Филанович.

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Чиновник также напомнил, что в том же Витебске из-за его географии батареи, скорее всего включат раньше, чем в Бресте.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси выросли тарифы на услуги ЖКХ. Общаясь с работниками Могилёвского завода лифтового машиностроения, 10 июля Александр Лукашенко рассказал, за счет чего должно компенсироваться увеличение стоимости услуг ЖКУ.

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