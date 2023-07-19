Как накрепко закрыть банку винтовой крышкой без усилий? Достаточно одного движения!

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2023 06:30 , Обновлено: 19.07.2023

Плохо закрытая банка – страшный сон любой начинающей хозяйки. В лучшем случае банка тут же начнёт подтекать, в худшем – взорвётся через пару недель, заливая полку испорченным вареньем или кислым огуречным рассолом. Именно поэтому так важно герметично закрывать банки с закатками, но в случае с винтовыми крышками сделать это бывает непросто – требуется недюжинная сила, чтобы накрепко закрыть ими банку. Как это сделать, не прилагая вообще никаких усилий, продемонстрировала в TikTok популярная блогерша Виктория Филенкова.

«Когда я делаю какие-нибудь заготовки и закручиваю банки винтовыми крышками, всегда прошу мужа закрутить посильнее крышечку после меня, чтобы уж точно наверняка крепко-накрепко закрылась. Но теперь я нашла очень классный способ и освободила мужа от одной его обязанности», - рассказала автор видео.

Суть её способа проста: перед тем, как закрывать банку крышкой, нужно для начала провернуть её трижды против часовой стрелки, а лишь после этого – резко провернуть по часовой.

[link href=“https://www.tiktok.com/@victorifilin?refer=embed” title=“@victorifilin” target=“_blank” rel=“noopener”] @victorifilin [/link]Вы знали об этом? ?

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7251631501803129601?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Виктория Филенкова” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Виктория Филенкова [/link]

В комментариях к видео, которое набрало более 1,1 млн просмотров и более 15 тыс. лайков, многие подтверждают действенность показанного метода. При этом большинство тех, кто и раньше закрывал банки винтовыми крышками именно таким образом, утверждает, что прокручивать крышку против часовой стрелки трижды вовсе не обязательно, достаточно и одного оборота.

«Повернуть примерно на 45 градусов в обратном направлении крышку относительно банки и закрывается также, как и после 10 оборотов», - написал один из комментаторов.

«Всю жизнь так делаю. Ни одну банку у меня мужчины не закрывали. Все сама, да так что открыть потом не могу», - прокомментировала другая зрительница.

Кстати, решить её проблему призван другой лайфхак, о котором ранее писал Телеграф. Простым способом, как без усилий и сложных манипуляций открыть банку с винтовой крышкой, поделился польский шеф-повар Ян Куронь.

Как легко открыть банку с винтовой крышкой? Сила не понадобится