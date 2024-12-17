Эти 6 домашних средств избавят обувь от неприятного запаха. Вот какой зимний трюк освежит ботинки бесплатно

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Опубликовано: 17.12.2024 10:28 , Обновлено: 17.12.2024

Зима — время, когда наша обувь подвергается воздействию многих негативных факторов. Нередко ботинки могут пострадать от непогоды и промокнуть. А бывает и так, что долгое пребывание в обуви способствует чрезмерной потливости. В результате запах ботинок оставляет желать лучшего, а разуваться в гостях становится попросту неловко. Помыть зимние ботинки часто не представляется возможным, но не спешите расставаться с любимыми сапогами. Есть как минимум четыре способа избавить их от неприятного запаха и шесть продуктов и средств, которые можно найти для этого дома.

Теплая обувь, такая как ботинки, которые вы носите зимой, может задерживать воздух вокруг ног и не позволять ему циркулировать, создавая проблемы, такие как неприятный запах. Со временем этот запах усиливается, и ваши ноги также могут плохо пахнуть.

Помойте или замените стельки

Обувные стельки активно поглощают запах пота, и их очистка или замена может существенно повлиять на ситуацию. В тазу с теплой водой смешайте одну чашку уксуса и немного стирального порошка. Замочите стельки, затем потрите их и тщательно прополощите в чистой воде. Выжмите и повесьте сушиться. Ваши ботинки будут пахнуть намного лучше.

Если стельки сильно износились, замените их на новые.

Новость Телеграф

Положите ботинки в морозильник или выставьте на мороз

Звучит странно, но этот трюк не разочарует своей эффективностью. А всё потому, что причиной запахов являются бактерии, которые не выносят морозов так же, как и мыла. Поместите ботинки в пакет и положите в морозильную камеру на ночь. Достаньте их утром и дайте немного оттаять. Вот увидите, дурной запах исчезнет.

Если на улице наблюдаются сильные морозы, то вы вполне можете просто оставить ботинки на улице на ночь. Эффект будет тот же.

Детская присыпка

При сильном запотевании ног можно использовать детскую присыпку на носках или ступнях. Если они продолжают потеть, повторно нанесите средство. Сохраняя ноги сухими, вы уменьшите вероятность появления неприятного запаха. Кроме того, это хороший способ нейтрализовать запах.

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Сделайте домашний поглотитель запахов

Вы можете продезодорировать зимние ботинки, воспользовавшись несколькими продуктами из своего кухонного шкафчика.

Активированный уголь

Вы можете сделать поглотитель запаха из таблеток активированного угля. Растолчите несколько таблеток в порошок, насыпьте его в тонкую салфетку. Сложите ту салфетку конвертиком и поместите в ботинки.

Перекись водорода

Ещё одно аптечное средство, которое избавит от проблемы неприятного запаха в ботинках, — перекись водорода. Распылите её на поверхность стелек и дайте просохнуть. Перекись убивает бактерии, которые являются источником появления неприятного запаха.

Чайные пакетики

Чайные пакетики — ещё один продукт, который избавит обувь от неприятных запахов. Чёрный чай богат танинами, которые помогают нейтрализовать бактерии, присутствующие в обуви. Просто положите их внутрь обуви, желательно ближе к носам ботинок, на ночь.

https://www.tiktok.com/@svetlanasher35/video/7296921453218319621?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8A&t=1734349714489

Поглотитель из соды и крахмала

Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала, насыпьте в обувь или старую пару носков и оставьте на ночь. Можно использовать соду и без крахмала.

Кофейная гуща

Кофейная гуща также может помочь — просто положите одну чашку свежей кофейной гущи в старую пару носков или нейлоновых колготок и оставьте их на ночь в обуви. Утром высыпьте содержимое, и вуаля — обувь свежа, как новая.

Уксус

Спрей из белого уксуса и воды также поможет бороться с бактериями и нейтрализовать запахи в обуви. Возьмите распылитель и наполните его уксусом и водой в соотношении 1:1. Распылите средство на обувь и дайте ей высохнуть. Не смачивайте ботинки слишком сильно.

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Носите правильные носки

Иногда причиной чрезмерного потоотделения ног является некачественный материал носков. Выбирая такой аксессуар, отдавайте предпочтение высококачественным влагоотводящим носкам, например, из льна или бамбука. Они помогут сохранить ботинки свежими в течение всего сезона, а ноги будут потеть не так интенсивно. Существуют даже носки со специальным противобактериальным эффектом. Если потливость ног является животрепещущей проблемой, то покупка таких носков будет хорошим решением.

Ну и, конечно же, если вы склонны сильно потеть, то нужно менять носки почаще. Возможно, имеет смысл иметь в своей сумочке запасную пару.

Ухаживайте за своими стопами

Зима может быть достаточно суровой для ваших ног, поэтому найдите время, чтобы отшелушить их пемзой. Это поможет удалить омертвевшие клетки дермы и сделать кожу стоп эластичной и мягкой. Не забывайте также увлажнять ноги каждый день. Просто дайте им высохнуть, прежде чем надевать обувь и носки.

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