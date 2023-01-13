Не оборачиваете ноги пищевой пленкой? Узнали, почему это полезно для всех

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Опубликовано: 13.01.2023 10:17 , Обновлено: 13.01.2023

Пищевая пленка имеет множество применений и используется не только для упаковки пищевых продуктов. Один из менее известных способов — это обертывание им ног.

Идея только кажется странной и бессмысленной. На самом деле эффект многообещающий. Вы заметите изменения уже после первого применения.

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Обертывание ног пищевой пленкой – быстрый и эффективный метод ухода в домашних условиях .Благодаря ему вам будет легче бороться с сухой и трескающейся кожей. Пленка выступит в роли натуральной повязки и дополнительно усилит действие косметических средств.

Пятки и стопы ног — места, уходом за которыми часто пренебрегают. Хотя про них забывать не стоит. Регулярное втирание кремов не только улучшает внешний вид кожи ног, но и влияет на наш комфорт. К сожалению, большая часть продукта обычно впитывается в носки или постельное белье, поэтому у него нет шансов подействовать должным образом. А вот пленка может предотвратить это.

Помыв и намазав ноги кремом, стоит обернуть их пищевой пленкой и только потом надевать носки. Эта процедура глубоко увлажняет, питает и питает кожу. Вместо крема также можно использовать вазелин или масло.

Оставьте пленку минимум на 15 минут. Потом вы можете увеличить это время до нескольких часов. Однако помните, что не стоит перебарщивать с этой процедурой. Кожа стоп должна дышать и ее нельзя все время туго обматывать пленкой.

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