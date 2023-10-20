Залейте 2 стакана овсянки водой и окуните ноги. Вот что произойдет через 20 минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.10.2023 12:41 , Обновлено: 20.10.2023

Овсянка - один из самых полезных продуктов для нашего организма. Она богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые не только питают наш организм, но и улучшают состояние кожи. Но мало кто знает, что этот продукт также можно использовать в уходе за ногами. Какой эффект получится уже после одной процедуры?

Овсяные хлопья можно купить в любом магазине (и стоят они недорого). Именно из этого продукта можно приготовить великолепную ванночку для ног. Она обладает чрезвычайно полезными свойствами.

Смягчает и отшелушивает омертвевшую кожу

Наибольшее преимущество этого средства заключается в его смягчающем действии. Овсянка также обладает отшелушивающими свойствами. Подготовленная таким образом кожа не только будет готова к другим процедурам, но и лучше усвоит питательные вещества из увлажняющих кремов.

Помогает удалить натоптыши и мозоли

Если у вас есть проблемы с натоптышами и мозолями, овсяная ванночка облегчит их удаление.

Антибактериальное действие

Также это средство идеально подходит после посещения бассейна или сауны, так как обладает антибактериальными свойствами. Она может оказать профилактическое действие и защитить нас от стригущего лишая и других инфекций, которыми можно легко заразиться в общественных местах, пишет Onet.

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Как правильно сделать овсяную ванночку для ног?

Ее можно приготовить быстро и просто:

Насыпьте в миску два стакана овсяных хлопьев и залейте их кипятком. Размешайте ложкой и подождите несколько минут. По истечении этого времени, если вода еще слишком горячая, можно добавить холодной. Когда ванночка достигнет приятной температуры — 38-40°С, погрузите в нее ноги не менее чем на 20 минут.

Лучше всего повторять эту процедуру каждые 2-3 дня до достижения желаемых результатов.

Ваша кожа должна расслабится и смягчится уже после первой процедуры. Также вам будет гораздо легче избавляться от омертвевшей кожи.

Кроме того, такое средство можно использовать раз в неделю в качестве профилактики, а также после утомительного или активного дня - нет более приятного способа расслабиться.

Ранее Телеграф писал, что замачивание ног в воде с пищевой содой — дешевый и очень эффективный способ борьбы со многими недугами. Вы можете легко выполнить эту процедуру, не выходя из собственного дома, одновременно смотря телевизор или читая книгу. Эффект от такой содовой ванночки для ног вас приятно удивит. Попробуйте один раз, и вы, вероятно, останетесь верны этому методу навсегда.

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