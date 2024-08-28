Как быстро очистить рамы на балконе от забившейся грязи? Этот трюк с губкой поможет за пару минут

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Опубликовано: 28.08.2024 08:16 , Обновлено: 28.08.2024

Пожалуй, ничто так не огорчает при мытье окон, как наличие песка и пыли, застрявших в труднодоступных местах оконной рамы. Кажется, что на вычищение грязи в этих местах придётся потратить часы кропотливо труда. Но не спешите отчаиваться. Рассказываем про эффективный трюк с губкой, который поможет справиться с этими загрязнениями за пару минут.

Решение многих бытовых проблем нередко могут быть проще, чем казалось на первый взгляд. Это относится и к чистке оконных рам, с которыми могут возникнуть сложности. Существуют 2 способа, которые вы можете применить на практике, чтобы отмыть их от грязи даже в самых труднодоступных местах.

Как отмыть оконную раму от грязи?

Для реализации этой задачи вы можете прибегнуть к нескольким способам. Для первого вам нужно вооружиться несколькими инструментами и моющими средствами. А именно:

бытовыми щётками,

влажными салфетками,

моющим средством в виде пены или спрея.

Этот способ потребует некоторого времени, но позволит эффективно вычистить весь мусор из всех щелей оконной рамы. На первом этапе необходимо счистить загрязнения с поверхности при помощи бытовой щётки. Далее собрать весь застрявший в конструкции мусор можно, применив влажные салфетки. Просто прикрепите их к щётке, как показано в видео, и пройдитесь по оконной раме, чтобы собрать пыль.

https://www.youtube.com/watch?v=wR9Ow11O664#t=01m42s

Если на раме всё ещё виднеется некоторая грязь, то можно закрепить эффект, использовав моющее средство в виде спрея (а лучше пены). Сбрызните им нужно место и поработайте той же щёткой с влажной салфеткой. Этот способ позволяет вымыть мусор из самых укромных уголков оконной рамы.

К слову, для очистки оконной рамы вы также можете прибегнуть к лайфхаку с применением туалетной втулки и пылесоса.

Прикрепите к пылесосу втулку и включите его. Как это поможет при мытье окон?

[info_b]Чтобы вымыть подоконник, вы можете воспользоваться лайфхаком с применением зубной пасты и жидкого хозяйственного мыла. Смешайте их и вы получите отличную отбеливающую смесь, которая эффективно удалит загрязнения с подоконника.[/info_b]

Как сделать специальную губку для мытья оконной рамы?

Этот лайфхак предусматривает использование губки для мытья посуды с применением небольшой модификации. Прижмите губку к поверхности оконной рамы, и сделайте ручкой отметки, где нужно сделать надрезы, чтобы она анатомически повторяла форму расщелин рамы. Сделайте надрезы канцелярским ножом.

Теперь губка может проникнуть во все труднодоступные места оконной рамы, что значительно упростит её очистку.

Таким же образом можно отмыть загрязнения на балконной раме. Просто сделайте соответствующие надрезы на губке.

Ранее Telegraf.news писал о том, что несмотря на все усилия, иногда на оконных стёклах остаются разводы. Почему так происходит? Есть несколько приемов, которые помогут вам избежать этой проблемы и добиться кристальной чистоты.

Эти ошибки при мытье окон допускают многие. Как легко избежать разводов?