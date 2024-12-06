Эти 2 домашних средства идеально отмоют шерстяной свитер. Вот как высушить, чтобы не деформировался

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Опубликовано: 06.12.2024 10:32 , Обновлено: 06.12.2024

С приходом холодов многие белорусы спешат укутаться в любимые шерстяные вещи. Однако для того чтобы они выглядели хорошо, следует обеспечить должные условия стирки и сушки. Как ухаживать за шерстяной одеждой, чтобы она прослужила долго? Рассказываем, можно ли стирать в стиральной машине, какие моющие средства стоит использовать и как правильно сушить шерстяные вещи, чтобы они не потеряли форму.

Шерсть – натуральное волокно с уникальными свойствами, которые делают его чрезвычайно ценным при производстве одежды, особенно зимней. Она прекрасно сохраняет тепло и в то же время позволяет коже дышать. На этом список достоинств шерстяных вещей не заканчивается.

Шерсть хорошо впитывает влагу, но при этом остается сухой на ощупь, что позволяет избежать ощущения холода. Натуральная структура волокон шерсти делает её менее восприимчивой к загрязнениям и впитыванию запахов. А ещё она не мнётся так легко, как другие популярные ткани.

Однако, несмотря на все эти преимущества, шерсть – это достаточно нежный материал, не терпящий ошибок в уходе. В частности, дефекты во время стирки могут привести к усадке и разрушению шерстяной ткани.

Ручная стирка шерсти

Многие люди до сих пор боятся стирать шерстяные вещи в стиральной машине и предпочитают стирать их вручную. Однако, несмотря на то что такой способ кажется более деликатным, стоит соблюдать осторожность, чтобы шерсть не свалялась и не потеряла привлекательный вид.

Помните, что максимальная температура при стирке шерстяных вещей — 30 °C. Горячая вода — самый быстрый способ усадить любимый свитер. Аккуратно разомните одежду в воде, избегая сильного трения. Используйте специальные моющие средства, предназначенные для шерстяных вещей, но вы также можете использовать мягкий шампунь для волос .

Хорошая идея — использовать во время стирки шерсти уксус . Капните в воду всего несколько капель продукта, и это защитит волокна от потери цвета.

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Можно ли стирать шерсть в стиральной машине?

Некоторые люди относятся к этому скептически. Несмотря на это, в большинстве современных устройств есть режим стирки “Шерсть”. Он предполагает низкую температуру и минимально возможную скорость центрифугирования.

Убедитесь, что в стиральной машине нет одежды с молниями или другими элементами, которые могут зацепиться за деликатные ткани. Однако для дополнительной защиты одежды стоит использовать специальные защитные пакеты.

[info_b]Не используйте для стирки шерстяных изделий кондиционеры для белья. Они излишне склеивают волокна и шерсть теряет пушистость.[/info_b]

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Как правильно посушить шерстяную одежду?

Этап сушки шерстяных вещей не менее важен, чем правила самой стирки. Ошибки в этом процессе могут привести к деформации одежды. Как этого избежать?

Прежде всего, не используйте сушильную машину и машинный отжим. Это может разрушить структуру материала.

Сначала аккуратно выжмите лишнюю воду из вещи, но не выжимайте слишком сильно. Сушите шерсть в расправленном виде . Для этого положите полотенце на сушилку и разместите на нем мокрую одежду.

Избегайте прямого воздействия солнца и обогревателей. Выберите место с хорошей вентиляцией, но вдали от источников тепла.

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