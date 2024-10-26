Как постирать пуховик, чтобы наполнитель не сбился в ком? Зная эти 3 хитрости, не придется тратиться на химчистку

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Опубликовано: 26.10.2024 11:14 , Обновлено: 24.10.2024

Пуховик - один из самых популярных видов верхней одежды в зимний период. Тёплый и практичный, он, однако, может вызвать немало хлопот, когда дело касается стирки. Многие опасаются стирать пуховик самостоятельно из-за того, что пух собьётся в комки, и несут его в химчистку. Однако, если знать некоторые хитрости и делать всё правильно, то необходимости тратиться на дорогостоящую чистку в прачечной может и не быть. Рассказываем, как постирать пуховик дома, чтобы он не потерял форму.

Как постирать пуховик в стиральной машине?

Постирать пуховик в домашних условиях – задача вполне выполнимая, если следовать нескольким простым рекомендациям. Первым делом нужно внимательно изучить ярлык на изделии: он подскажет оптимальные условия стирки и температуры.

[info_b]Наиболее подходящей обычно является стирка при температуре 30-40 градусов на “Деликатном режиме” без отжима.[/info_b]

Далее стоит осмотреть пуховик на наличие особо загрязнённых участков. Манжеты, воротник и область вокруг карманов часто выглядят “засаленными”, и такие пятна стиральная машина на щадящем режиме может и “не взять”. Эти загрязнения предварительно стоит застирать отдельно.

Для этого можно воспользоваться хозяйственным мылом или средством для мытья посуды, например, “Фэйри” - оно хорошо расщепляет жир.

После пуховик нужно поместить в стиральную машину. Не используйте обычные стиральные порошки, так как от них на верхней одежде останутся видимые белесые разводы. Стирать пуховик нужно жидким гелем или специальным гелем для стирки пуховых изделий на низкой температуре без отжима.

[info_b]Чтобы пух не сбился в барабан, можно поместить несколько теннисных мячей или специальных мячиков для стирки. Достаточно 3-5 штук.[/info_b]

Как высушить постиранный пуховик?

Сушить пуховик нужно в горизонтальном виде, регулярно встряхивая его время от времени.

Чтобы помочь наполнителю вернуть исходную пышность, воспользуйтесь лайфхаком с феном и массажной расчёской .

Если после высыхания пуховик кажется недостаточно пышным, то поместите его в стиральную машину с мячиками и включите режим “Отжим” . Это поможет высохшему наполнителю лучше взбиться.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с падением столбика термометра многие устремляются к своим шкафам в поисках тёплых пуховиков и часто обнаруживают, что они нуждаются в чистке и освежении. Самое простое решение — сдать верхнюю одежду в химчистку, однако почистить пуховик можно и в домашних условиях. Рассказываем, как отмыть пятна на пуховике без разводов, не прибегая к использованию стиральной машины.

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