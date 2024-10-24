Что делать, если свитер "сел" при стирке? Вот неожиданный способ спасти его с помощью фасоли

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Опубликовано: 24.10.2024 13:54 , Обновлено: 24.10.2024

Можно ли спасти уменьшившийся свитер? Если ваша стиральная машина «усадила» его на несколько размеров, не стоит с ним прощаться. Есть эффективный способ вернуть ему былую привлекательность с помощью простого трюка с фасолью.

Как спасти севший свитер?

Усаженный после стирки джемпер - это кошмар, который рано или поздно случается с каждым любителем шерстяных вещей. К счастью, не все потеряно.

Подготовьте полкило белой фасоли и 2,5 литра воды. Положите фасоль в кастрюлю, залейте водой и оставьте на ночь, чтобы она разбухла.

На второй день отварите фасоль, затем слейте воду, а бульон оставьте. Именно он нужен для спасения свитера.

Опустите свитер в бульон и оставьте на 3-4 часа. Несколько раз достаньте одежду из миски и растяните в тех местах, которые уменьшились. По истечении этого времени обильно прополощите его водой и постирайте вручную в щадящем средстве для шерсти.

В завершение разложите свитер на сухом полотенце, чтобы он спокойно высох. Через несколько часов он будет снова готов к носке, и вам не придется беспокоиться о коротких рукавах или открытом животе.

[info_b] Совет. Если ваш свитер начал ворситься или сбиваться в комки, это можно быстро исправить с помощью бритвы. Регулярное удаление ворсинок поможет шерсти выглядеть как новой. Чтобы предотвратить появление новых катышков, стирайте джемпер, вывернув его наизнанку.[/info_b]

Как постирать свитер, чтобы он не уменьшился?

Стирка джемпера - это тонкое искусство, которое требует правильного подхода, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Прежде всего, важно обращать внимание на температуру воды. Шерсть или кашемир следует стирать в холодной или теплой воде, так как высокая температура может привести к усадке волокон.

Если вы пользуетесь стиральной машиной, лучше выбрать деликатную программу или ручную стирку. Выбор моющего средства также важен.

Вместо сильных моющих средств лучше выбрать мягкие средства для стирки шерсти, которые предотвращают потускнение ткани.

Если вы предпочитаете более натуральные решения, можно добавить в отсек для порошка немного детского шампуня - это не только мягко, но и эффективно.

Перед стиркой стоит замочить джемпер в теплой воде с добавлением уксуса. Этот ингредиент действует как натуральный смягчитель, предотвращает сминание шерсти и помогает удалить остатки моющего средства.

Вынув джемпер из стиральной машины, высушите его как следует. Шерсть нельзя вешать на веревки или сушить на радиаторах, так как это чревато растяжением. Лучше всего сушить в расправленном виде - свитер, разложенный на полотенце, высыхает равномерно и сохраняет свою форму.

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