Эти 6 способов отмоют с решёток плиты даже застаревший нагар. Вот как использовать нашатырь и "бабушкину смесь"

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Опубликовано: 17.03.2025 13:24 , Обновлено: 19.03.2025

Решётка газовой плиты - одно из тех мест, которое становится особой головной болью каждого хозяина кухни. Во время готовки жир и другие частички пищи быстро пригорают к ней, образуя стойкий и тяжело поддающийся отмыванию нагар. Однако, вооружившись нужными средствами и толикой терпения, даже эти загрязнения удастся убрать без следа. Журналистка Telegraf.news нашла 6 способов мытья решёток с плиты, которые вернут им безукоризненный вид.

Немногие знают, но пригоревшие кусочки пищи и жир с решёток плиты можно очистить с помощью недорогих и доступных средств, которые чаще всего уже имеются дома.

Как почистить решетку с газовой плиты?

Фото: pradipverma.com

Мытьё решётки с газовой плиты — не самая приятная работа на кухне, и многие предпочитают отложить её на потом. Такое промедление нередко приводит к усугублению проблемы. Нагар становится более стойким, и отмыть его уже сложнее. Бороться с грязью на решётке стоит не только по эстетическим соображениям. Пригоревшие остатки распространяют неприятные запахи, а также служат питательной средой для бактерий. Кроме того, под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Следует очищать решётку регулярно, и тогда вопрос нагара не будет настолько болезненным и неприятным.

Процедуру очистки стоит проводить на остывших решётках. Использовать острые предметы для отделения нагара не следует, это может привести к появлению нежелательных царапин. Также не нужно применять агрессивные химические средства. Как правило, достаточно недорогих чистящих средств и продуктов, которые уже есть дома.

Мыло и вода . Мыльный раствор — отличный способ избавления от жира. Погрузите решётку газовой плиты в горячую воду с мылом или средством для мытья посуды. Оставьте её в растворе на 10–15 минут. Затем почистите решётку щеткой с мягкой щетиной. В завершение промойте всё тёплой водой и тщательно высушите тканью.

. Мыльный раствор — отличный способ избавления от жира. Погрузите решётку газовой плиты в горячую воду с мылом или средством для мытья посуды. Оставьте её в растворе на 10–15 минут. Затем почистите решётку щеткой с мягкой щетиной. В завершение промойте всё тёплой водой и тщательно высушите тканью. Уксус — ещё один продукт, который поможет эффективно удалить жирные отложения на решётке. Смешайте уксус и тёплую воду в бутылке в соотношении 1:1. Распылите смесь на грязную решётку и оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени потрите губкой и смойте. В смесь можно добавить несколько капель эфирного масла, которое прекрасно замаскирует запах уксуса.

— ещё один продукт, который поможет эффективно удалить жирные отложения на решётке. Смешайте уксус и тёплую воду в бутылке в соотношении 1:1. Распылите смесь на грязную решётку и оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени потрите губкой и смойте. В смесь можно добавить несколько капель эфирного масла, которое прекрасно замаскирует запах уксуса. Пищевая сода . Сделайте из соды и воды густую пасту. Распределите её по поверхности решётки с помощью мягкой щётки или тряпочки. Примерно через 15–20 минут почистите решётку, тщательно промойте и высушите.

. Сделайте из соды и воды густую пасту. Распределите её по поверхности решётки с помощью мягкой щётки или тряпочки. Примерно через 15–20 минут почистите решётку, тщательно промойте и высушите. Нашатырный спирт или аммиак. Поместите решётку в большой плотный пакет, например, мусорный мешок. Залейте туда около 100 мл нашатырного спирта, купленного в аптеке. Закройте пакет и оставьте на ночь или даже сутки. По истечении времени счистите загрязнения щёткой, промойте её тёплой водой и просушите.

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Таблетка для посудомоечной машины. Поместите решётку в ванну и наполните её горячей водой. Затем добавьте одну или две таблетки для посудомоечной машины и оставьте на несколько часов (лучше на ночь). После этого протрите решётку губкой, тщательно промойте и высушите, чтобы предотвратить коррозию.

Также вы можете приготовить “бабушкину смесь” из силикатного клея, хозяйственного мыла, соды и воды, чтобы отмыть кухонные решётки. Вам понадобится глубокая и достаточно широкая кастрюля, чтобы решётка могла поместиться в неё, либо вы можете попробовать использовать глубокий противень и духовку.

Пропорции ингредиентов вы можете узнать по ссылке ниже.

Эта бабушкина смесь отмоет даже самую «убитую» кастрюлю. Понадобится всего 3 ингредиента

Можно ли мыть решетку газовой плиты в посудомоечной машине?

Фото: YouTube GE Appliances

Использование посудомоечной машины может быть более эффективным, чем мытьё вручную. Кроме того, это позволит использовать меньше воды и энергии, а также эффективно удалит стойкие загрязнения. Однако, хотя посудомоечная машина предлагает множество возможностей, не все предметы подходят для мытья в ней.

В список этих запрещённых предметов входят, среди прочего: деревянные дощечки и посуда, фарфор, расписанная вручную посуда и хрустальные бокалы. Также не рекомендуется мыть в посудомоечной машине чугунную утварь, в том числе решётку газовой плиты. Высокая температура и моющие средства могут повредить эмалевое покрытие решётки, а в крайних случаях привести к деформации или растрескиванию решётки газовой плиты.

Кроме того, пористость покрытия приведёт к тому, что решётки начнут ржаветь. Однако если ваши решётки не чугунные, а, например, из эмалированной стали, вы можете попробовать отмыть их в посудомоечной машине, если, конечно, они войдут по габаритам.

Ранее Telegraf.news писал о том, что постоянная эксплуатация газовой плиты так или иначе приводит к тому, что на газовых горелках начинает образовываться тяжело отмываемый нагар. Кажется, что для избавления от этих загрязнений потребуются агрессивные химические вещества. Но не спешите. Возможно, вам без труда удастся справиться с пригоревшим жиром и нагаром с помощью нескольких эффективных средств, которые вы можете приготовить из того, что уже имеется дома. Попробуйте эти простые советы, и вы сэкономите время и деньги.

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