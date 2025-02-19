Как почистить змеевик холодильника за 15 минут? Почти никто это не делает, а зря

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Опубликовано: 19.02.2025 12:45 , Обновлено: 19.02.2025

Когда мы думаем об уборке на кухне, в первую очередь на ум приходит ревизия холодильника на предмет просроченных продуктов. Однако не менее важно регулярно чистить и внешние элементы холодильника, и в особенности — змеевик (конденсатор). Разбираемся, зачем это нужно и как правильно его чистить.

Змеевик играет одну из ключевых ролей в системе охлаждения холодильника. Эта изогнутая трубка, по которой циркулирует хладагент, отвечает за отвод тепла изнутри холодильной камеры наружу. Именно поэтому змеевик всегда тёплый или даже горячий на ощупь.

Расположение змеевика зависит от модели . В старых холодильниках он обычно находится на задней стенке и выглядит как решётка из чёрных трубок. В современных моделях змеевик чаще всего спрятан под нижней панелью (цоколем) спереди или сзади. Чтобы его найти, достаточно поискать решётку под дверцей. Точное местоположение всегда можно уточнить в инструкции к холодильнику. Кстати, изредка там же может быть указано, что очищать змеевик не рекомендуется.

Регулярная чистка змеевика — залог долгой и эффективной работы холодильника . Дело в том, что со временем на нём скапливается пыль, шерсть домашних животных и прочий мусор. Этот слой грязи работает как изолятор, не давая змеевику полноценно отдавать тепло. Компрессору приходится работать с повышенной нагрузкой, чтобы поддерживать нужную температуру. А это, в свою очередь, ведёт к повышенному расходу электроэнергии и ускоренному износу компрессора, что в конечном итоге может сократить срок службы холодильника.

Как часто нужно чистить змеевик? Если в доме нет животных, достаточно проводить чистку 1-2 раза в год. А вот владельцам пушистых питомцев рекомендуется делать это чаще — раз в 2-3 месяца, так как шерсть может очень быстро забить змеевик. Если вы давно не вспоминали о чистке, самое время внести процедуру в график.

Сам процесс чистки несложен и занимает не более получаса. Прежде всего, обязательно отключите холодильник от электросети — это вопрос вашей безопасности. Затем найдите змеевик и снимите защитную панель, если она есть.

Для удаления пыли и мусора можно использовать специальную щётку для чистки змеевика конденсатора (она продаётся в специализированных магазинах), обычный или ручной пылесос с узкой щелевой насадкой, а также кисть, зубную щётку или сжатый воздух, который без труда продует скопление загрязнений. При необходимости в конце процедуры протрите змеевик влажной тряпкой (сильно мочить нельзя).

После очистки конденсатора уделите время уборке пространства, к которому он прилегал, и можете смело подключать холодильник.

Регулярная чистка змеевика — простой и эффективный способ продлить жизнь вашего холодильника и сэкономить на счетах за электроэнергию. Эксперты рекомендуют привязать эту несложную процедуру к смене пор года.

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