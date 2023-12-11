Эти 12 дел нужно успеть сделать к Новому году. Как ничего не забыть и не слишком устать?

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Опубликовано: 11.12.2023 11:17 , Обновлено: 11.12.2023

Новый год – время перемен и новых начинаний, своеобразная точка отсчета нового периода жизни. Какие цели и задачи стоит поставить перед собой, чтобы успешно встретить этот праздник? Вот основные важные пункты, которые нужно обязательно запланировать и успеть сделать до Нового года.

Тайм-менеджмент в помощь

Обычно многие белорусы сталкиваются с тем, что в последние дни уходящего года на них наваливается огромное количество дел. И все – неотложные. Поэтому зачастую получается так, что ближе к полуночи 31 декабря хочется только прилечь где-нибудь в уголке и тихонько уснуть.

Как не довести себя до такого состояния? Может, стоит прислушаться к советам тайм-менеджеров и психологов?

Итак, что же такое тайм-менеджмент? Это специальные техники и методы, чтобы управлять временем, а также приемы, которые помогают в самоорганизации и управлении собой. Тайм-менеджмент помогает компании или человеку в планировании времени и экономии ресурсов.

Если вы хотите ввести его в свою жизнь, самое время начать с использования тайм-менеджмента при подготовке к Новому году.

Так, тайм-менеджер Ксения Ильянович уверена, что если правильно все распланировать, то успеть можно многое. Она советует заранее выделить 5-10 минут своего времени, чтобы сесть и записать, какие дела нужно сделать. Только не все подряд, а по категориям.

Например, какие обещания еще остались невыполненными и как реально это сделать. Ведь принято считать, что до Нового года нужно отдать все долги, в том числе и нематериальные. А если вы работаете, стоит отдельно расписать все дела и проекты, которые реально закрыть в уходящем году.

Но прежде чем вы запланируете то, что нужно успеть сделать, подумайте, как это организовать.

Составьте список дел

Вначале можно записать по категориям все, что придет в голову. Возможно, даже не одномоментно. А потом в каждой категории – работа, дом, близкие, подготовка к празднику – разделить дела на важные и не важные, срочные и не срочные.

Вычеркните лишнее

Но вот список составлен. Посмотрите на него критическим взглядом. Попробуйте представить, сколько реального времени нужно для выполнения всего. И… начинайте потихоньку вычеркивать какие-то дела.

Маленький совет. Не стремитесь объять необъятное! Если реально понимаете, что столько за оставшееся время сделать невозможно, на это надо было потратить несколько месяцев, перенесите что-то на новый год.

Распределяйте задания

Если есть такая возможность (а она обычно есть), не берите все на себя, особенно в подготовке к Новому году. Стирка, уборка, покупка елки, украшение ее и квартиры, закупка продуктов, приготовление праздничного стола… Разделите обязанности между членами семьи. Не бойтесь давать задания детям. По словам психолога Ирины Савелло, именно это сплачивает семью и позволяет успеть сделать до Нового года если не все, то многое.

Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к списку предновогодних дел. Что нужно успеть обязательно?

Составьте новогоднее меню

Важно прислушаться к мнению всех членов семьи, вспомнить традиционные блюда, которые нравятся всем. Если ожидаются гости, нужно заранее узнать не только об их предпочтениях, но и о том, у кого, возможно, есть аллергия на какие-то продукты.

Если планируете встречать Новый год в одиночестве, это не повод отказываться от каких-то вкусных блюд, для приготовления которых требуется время. Потому что когда еще баловать себя, как не в этот праздник?!

Закупите продукты к праздничному столу

Чтобы не бегать в последние дни уходящего года с огромными сумками, не толкаться в очередях и переполненном транспорте, стоит некоторые продукты с длительным сроком хранения закупить заранее.

Например, икру, красную рыбу, сливочное масло для бутербродов, напиток, твердый сыр, конфеты.

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Продумайте украшение жилища

Будете ставить живую елку или искусственную? А может, обойдетесь еловыми или сосновыми лапками или рождественским венком? Каждый из этих вариантов требует сил, денег и времени. Какие гирлянды будете использовать, хватит ли мишуры…

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Попробуйте закрыть глаза и представить себе празднично украшенное жилище. А потом распишите по пунктам, что и когда покупать, доставать из хранилища, где расставлять-развешивать, кто и что будет делать. Вручите задания домашним.

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Запланируйте уборку

Она может быть генеральной или простой, проводиться в какой-то ближайший до Нового года выходной или понемногу по вечерам. Если есть возможность привлечь кого-то еще, обязательно это сделайте. Можно убираться под заводную музыку, делать небольшие кофе-паузы. Главное – выделить на это достаточно времени, чтобы по окончании не чувствовать себя загнанной лошадью.

Закупите подарки

Как и с продуктами, лучше запланировать это не на последние дни уходящего года. Попробуйте составить очередной список – людей и, хотя бы приблизительно, – что примерно вы хотите им подарить. А затем можно зайти на сайты интернет-магазинов – вдруг именно там будет то, что подойдет идеально.

Только не забывайте, что уже за 2 недели до Нового года обычно интернет-магазины перегружены заказами. И ваш могут просто не успеть доставить до 31-го декабря.

Выделите время для себя

Прическа, маникюр, педикюр, массаж, посещение спа-салона – все это тоже требует времени. И – записи к профессионалам заранее. Обязательно созвонитесь со своим парикмахером, маникюршей, договоритесь о визитах.

Если вы запланировали встречать Новый год в новом наряде, белье, с новыми аксессуарами – запишите это в отдельный список. И направляйтесь в магазин. Если красивое платье уже в 20-х числах декабря будет висеть у вас в шкафу, это придаст и сил, и уверенности, и праздничного настроения.

Закончите все рабочие дела

То, что можно сделать еще в этом году, запланируйте и закройте. Если что-то не успеваете никак, но время терпит, перенесите на новый год. Возможно, в закрытии некоторых дел понадобится помощь коллег. Не стесняйтесь ее попросить. И, в свою очередь, помогите тому, кто об этом просит.

Отправьте открытки

Если вы до этого времени считаете лучшим поздравлением почтовые открытки, купите и подпишите их заранее. Отправку тоже запланируйте чуть раньше, чем обычно, учитывая, что в выходные и праздничные дни почтовые отправления не ходят. Пускай лучше открытка придет заранее, чем уже в новом году.

Подведите итоги уходящего года

Обычно это делают прямо в новогоднюю ночь. Но когда задумываешься, за что поблагодарить год уходящий, так сразу и не вспомнишь. Поэтому за день-два до Нового года можно сделать это в письменном виде. Еще раз все вспомнить и прочувствовать, чтобы придать году завершенность.

Подсчитайте финансы

Много или мало вы тратили в уходящем году? На что конкретно? Довольны ли вы результатом? Подсчитав свои траты, расписав их по категориям, вы поймете, чему следует уделять больше внимания в новом году.

Если вам кажется, что все дела уходящего года вы уже распланировали и в состоянии закрыть, подумайте о новом периоде в своей жизни.

Составьте план на новый год

Нет, не на сам праздник, а на будущие 12 месяцев. Вначале записывайте все, что придет в голову, на протяжении нескольких дней, а потом систематизируйте по категориям.

Например, вы хотите позаботиться о здоровье: записаться в тренажерный зал, купить абонемент в бассейн, пройти медицинское обследование. Или запланировать путешествия: куда, когда, с кем, на сколько дней. Возможно, освоить новое дело: научиться вязать, плавать, играть на гитаре.

Перед Новым годом кажется, что все так легко может получиться! Главное – записывайте побольше, чтобы Вселенная слышала ваши желания и помогала в исполнении хотя бы некоторых.

Запланируйте бюджет

Речь идет и о ваших личных деньгах, и о семейных накоплениях. Подумайте, какие денежные дела в следующем году обязательно требуют решения, а какие можно отложить. Расставьте приоритеты. Возможно, кому-то нужно найти подработку, чтобы в результате приобрести желаемое.

Ну что, для вас это руководство к действию слишком большое? Смело вычеркивайте лишнее!

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