Эксперты попросили никогда не делать это с уксусом. Что не так с популярной кислотой?

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Опубликовано: 07.08.2023 10:46 , Обновлено: 12.09.2023

Уксус - отличное чистящее средство, которое белорусы могут использовать для различных целей, но есть случаи, когда это совсем не лучший выбор. При нанесении на некоторые предметы домашнего обихода уксус может принести больше вреда, чем пользы. Производитель бытовой техники Zanussi попросил всех никогда не делать 4 вещи с этой кислотой.

Популярность уксуса очень легко объяснить, его цена в магазинах Беларуси всего около 2,5 рублей за литр. И естественно, интернет кишит советами, куда эту кислоту можно налить, где побрызгать и что им почистить. Во многих случаях, он на самом деле помогает. Но в погоне за экономией, смекалистые белорусы просто перебарщивают и забывают, что уксус - это всё-таки кислота.

Новость Телеграф

По словам представителя производителя бытовой техники Zanussi Колина Свифта, белый уксус отлично удаляет известковый налет и неприятные запахи, но в некоторых случаях “его категорически не следует использовать” или использовать с осторожностью.

[info_b]Уксус — продукт со значительным содержанием уксусной кислоты, получаемый в результате микробиологического синтеза с помощью уксуснокислых бактерий из пищевого спиртосодержащего сырья. Уксус известен с глубокой древности.[/info_b]

1. Посудомоечная машина

Хотя уксус может быть отличным средством для чистки и полировки некоторых видов посуды, добавлять его в посудомоечную машину рискованно.

“Хотя белый уксус можно использовать для чистки посудомоечной машины аналогично стиральной машине, следует соблюдать особую осторожность. Из-за низкого значения рН это агрессивная жидкость, поэтому ее всегда следует разбавлять водой, чтобы предотвратить повреждение”, - рассказал представитель Zanussi.

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Со временем резиновые прокладки и другие компоненты посудомоечной машины изнашиваются от уксуса. Даже при использовании разбавленного уксуса со временем резиновые прокладки и другие компоненты машины будут приходить в негодность.

По словам эксперта использовать уксус для очистки посудомоечной машины можно не чаще, чем раз в месяц. “Кроме того, важно делать это как минимум раз в месяц, а затем тщательно промывать посудомоечную машину”, - рекомендовал Колин Свифт.

2. Кухонные столешницы и фартуки

Кухонные столешницы и фартуки “не следует чистить уксусом”, особенно если они сделаны из гранита, кварца или мрамора. “Уксус действительно может испортить поверхность этих материалов. То же самое касается деревянных полов и столешниц, уксус может вызвать деформацию древесины”, - предупредил эксперт.

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3. Стиральные машины

По словам экспертов, многие очень часто чистят стиральную машину, используя белый уксус, но это, как и в случае с посудомоечной машиной, может “повредить резиновые компоненты” машины и привести к ее “порче” с течением времени.

Вероятно, не возникнет никаких проблем, если белорусы будут использовать уксус только один или два раза в месяц, но частое мытье с уксусом может привести к протечкам.

4. Нержавеющая посуда

Хотя здесь снова можно использовать уксус, его следует использовать с осторожностью. Колин Свифт рекомендовал развести небольшое количество уксуса в воде, чтобы протереть поверхность из нержавеющей стали. Но “самое главное”, после этого обязательно протрите поверхность еще раз, просто водой, чтобы удалить излишки кислоты и “предотвратить возникновение каких-либо повреждений”.

Уксус очень эффективен при удалении ржавчины с чугунной посуды, но если его оставить слишком долго, он действительно может “повредить металл”. Раствор также следует разбавить равной частью воды.

Чем больше ржавчины, тем дольше ее нужно вымачивать, но следите за тем, чтобы посуда не замачивалась дольше восьми часов - это “критическая точка”.

Ранее Телеграф писал, что закатка огурцов, помидоров, кабачков и других овощей — один из самых популярных способов сохранения продуктов на зиму. Однако, чтобы они получились вкусными и безопасными для здоровья, необходимо правильно выбрать ингредиенты. Один из ключевых компонентов при мариновании овощей — уксус. Но некоторые его виды могут просто не предотвратить рост бактерий в ваших закатках.

Какой уксус нельзя использовать для закаток? Смотрите на этот значок на этикетке