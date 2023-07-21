Замочите ноги в этом дешевом средстве. Эффект лучше, чем в СПА

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Опубликовано: 21.07.2023 10:42 , Обновлено: 21.07.2023

Летом многие из нас сталкиваются с проблемой неприятного ощущения в ногах. Жара и длительное хождение могут вызывать отеки и усталость. К счастью, существует решение этой проблемы. Узнайте, как вымачивание ног в уксусе быстро улучшит их состояние.

Уксус — это продукт, который хорошо подходит не только для приготовления пищи. Он также является прекрасным очищающим и дезинфицирующим средством. Просто уделяйте на замачивание ног 15 минут в день, и результат будет потрясающим.

Как вымачивать ноги в уксусе?

Для приготовления ванночки вам понадобится:

таз;

1 л теплой воды

250 мл уксуса;

морская соль.

Чтобы нейтрализовать запах уксуса, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды. Это позволит сделать ванночку для ног расслабляющей.

[info_b]В Беларуси уксус стоит недорого. Цена на сайте Е-доставки за 1 литр продукта начинается от 2 рублей. Такой бутылки должно хватить на 4 процедуры. [/info_b]

Процедуру следует повторять в течение семи дней, так как главное — это регулярность.

Домашняя спа-процедура с использованием уксуса поможет быстро и естественно регенерировать стопы и уменьшить боль. Кроме того, она размягчит мозоли и ускорит их заживление.

Также можно наносить раствор на потрескавшиеся пятки и утолщенную кожу. Уксус с добавлением соли удалит омертвевшую кожу и смягчит ее. После процедуры хорошо нанести на ноги свой любимый увлажняющий крем.

Не все знают, что уксус также помогает справиться с неприятным запахом ног, что особенно полезно летом, когда мы больше потеем. Кроме того, он укрепляет ногти и предотвращает грибковые инфекции. Поэтому он также подходит для лечения недуга, известного как грибок или стопа атлета.

В чем еще можно замачивать ноги?

Замачивание ног в воде с пищевой содой — дешевый и очень эффективный способ борьбы со многими недугами. Вы можете легко выполнить эту процедуру, не выходя из собственного дома, одновременно смотря телевизор или читая книгу. Эффект от такой содовой ванночки для ног вас приятно удивить.

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А смачивание ног в настое зеленого чая не только расслабит вас, но и очистит кожу. По словам индийского дерматолога, доктора Ринки Капур, зеленый чай придает коже ног более молодой вид, борется с оксидантами и улучшает общее состояние кожи.

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Где нельзя применять уксус?

Отметим, что натуральный пищевой уксус можно по праву считать универсальным средством. Не зря его относят к числу базовых продуктов, которые должны быть в арсенале каждой хозяйки, причём используют его не только в кулинарии. Те, кто старается обходиться без ядрёной бытовой химии, нередко используют именно уксус в качестве натурального средства для удаления сильных загрязнений в доме. Однако, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя обрабатывать уксусом, иначе они безвозвратно испортятся.

Считаете уксус универсальным средством? Вот пять вещей, которые он может безвозвратно испортить