Можно ли выходить на улицу с мокрой головой? Врачи объяснили, что на самом деле опасно

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Опубликовано: 29.11.2023 09:02 , Обновлено: 29.11.2023

Заботливое от мамы или бабушки: «Надень шапку, а то простудишься» в детстве, наверное, довольно часто слышал каждый белорус. Как и запрет выходить на улицу с мокрой головой. Насколько последнее опасно для здоровья? Или все дело в мифах, которые живут не один десяток лет? Попытались разобраться.

Мифы и реальность

Давайте разберемся с самими распространенными убеждениями, которые бытуют в народе, и послушаем, что о них говорят врачи.

Миф №1. Если с мокрыми волосами выйдешь на мороз, то обязательно простудишься

Скорее всего, в основе этого убеждения – исследование одного немецкого ученого, которое он провел после окончания Первой мировой войны. А именно: солдаты, которые вынуждены были сидеть в сырых окопах по трое суток, были подвержены простудам в 4 раза чаще, чем те, кто сидел в теплых бараках. Впрочем, дальнейшие исследования это наблюдение не подтвердили.

Более того, эксперты общества врачей первичного звена Community Care Physicians P.C убеждены, что мокрые волосы не влияют на способность подхватить инфекцию. Простуда возникает тогда, когда со слизистыми оболочками вирус не просто контактирует, а вызывает иммунный ответ.

Но если выйти на мороз не только с мокрыми волосами, а без верхней одежды и обуви, то можно заработать переохлаждение. А это может закончиться летальным исходом.

Миф №2. Мокрая голова понижает иммунитет

Вообще-то многочисленные медицинские исследования это не подтверждают. Потому что иммунитет зависит от генетической предрасположенности, наличия хронических заболеваний, общего состояния организма, физической активности, питания и ряда других факторов. Поэтому от одной только мокрой головы иммунитет не ослабеет.

Простуда – только из-за вирусов?

И все же о том, можно выходить на улицу с мокрой головой, особенно в холодную пору года, или нет, специалисты спорят до сих пор. И приводят убедительные аргументы.

Так, врач-инфекционист Университета Восточной Англии Пол Хантер убежден, что простуду можно получить, только если непосредственно контактировать с носителем вирусов. Но мокрые волосы не делают человека более восприимчивым к ним, как и не делают больным после прогулки на воздухе.

Поэтому нет никакой связи между мокрыми волосами и заболеваемостью гриппом или простудой. Болезни вызывают вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, при чихании и кашле.

Солидарна с ним и врач Екатерина Бакико. По еесловам, остатки воды на голове не являются возбудителем инфекционных заболеваний. Просто в холодное время года вирусы распространяются активнее, люди болеют чаще. И случайно заразившись от коллег или попутчиков в транспорте, легче всего обвинить в этом «мокрую голову».

Еще дальше пошли специалисты Детской больницы CS Mott. В 2019 году они провели исследование и выяснили, что неважно, где находится человек с мокрой головой – дома или на улице. Это никак не увеличивает риск заражения или простуды.

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Риск переохлаждения существует?

А вот кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Анциферова рассматривает проблему немного под другим углом. Все зависит не просто от мокрой головы, а от погоды, во время которой человек находится в таком виде на улице.

Если там холодно, то есть риск переохлаждения, а вместе с ним и риск простудиться. Особенно если ходить с влажными волосами без шапки. Кстати, детям переохлаждение гарантировано, потому что у них голова составляет 1/4 от высоты тела, а у взрослых – 1/8. Больше площадь – большая потеря тепла.

А если на улице еще и ветер, то прогулки с мокрыми волосами могут закончиться воспалением нервов, которые находятся в зоне головы. Эти невриты вызывают очень сильную боль, которую трудно снять медикаментами. Усугубить состояние могут сквозняки – в автобусе, автомобиле, на катере, если человек с мокрой головой находится там.

А вот в сезон жары, да еще когда погода безветренная, мокрая голова, по мнению Елены Анциферовой, наоборот, помогает снизить температуру тела. И люди часто специально увлажняют волосы, чтобы охладиться.

«Если мы не высушим голову после фитнес-зала или бассейна, то вероятность ее переохлаждения, в частности, ушей, носа и горла, возрастает в десятки раз. Из-за переохлаждения также может ослабнуть иммунная защита, становится легко «подцепить» достаточно тяжелые инфекционные заболевания, вплоть до тех, которые несовместимы с жизнью», – убежден врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

А врач Ольга Шарапова подчеркивает, что серьезные последствия для здоровья могут быть не только от прогулки в мороз с мокрой головой, а и с сухой, но без шапки.

Холодный ветер и низкая температура могут способствовать развитию отита – воспаления среднего и наружного уха. А из-за переохлаждения можно заработать неврит, покрыться фурункулами. Также ветер и перепады температуры могут привести к выпадению волос.

Кстати, парикмахер Елена Еременко не советует ходить с мокрой головой даже летом, потому что у волос в таком виде кутикулы не закрыты. А значит, волосы впитают все – и пыль, и грязь, и выхлопные газы.

Как позаботиться о волосах?

Но как минимизировать последствия, если вам все-таки пришлось выйти на улицу с мокрой головой в холодную пору года?

Если этого не избежать, то врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал все-таки надеть головной убор, а под него подложить что-то типа футболки. Так вода, которая начнет испаряться, будет уходить в ткань.

Нет головного убора? Но, возможно, есть капюшон. Или зонтик, который можно опустить пониже, чтобы защититься от ветра. Это поможет волосам, а также снизит риск переохлаждения.

Не лишним будет позаботиться о тепле остального тела, чтобы снизить возможность переохлаждения. Поэтому, выходя на улицу с мокрой головой, одевайтесь соответственно погоде, застегивайте куртку, пальто, пуховик. Также не нужно забывать и о риске для самих волос, которые в мокром виде становятся более уязвимыми. Они могут стать ломкими и сухими, а кожа головы – раздраженной, зудящей, с перхотью.

Находясь с влажными волосами на улице, а потом и в помещении, избегайте их чрезмерного расчесывания, ведь они в таком виде легко повреждаются. Дождитесь, пока голова высохнет. По возможности сократите свой путь по улице с мокрой головой.

А когда вернетесь домой, постарайтесь сразу просушить голову. Но лучше не пользоваться феном с горячим воздухом, а промокнуть волосы мягким полотенцем и оставить их досыхать естественным путем. Старайтесь резко не тереть волосы, а именно промокать. Иначе можно заработать ломкость волос и секущиеся кончики.

Также не нужно пробовать укладывать недосушенные волосы плойкой или утюжком – так вы еще больше их травмируете. Дождитесь, пока голова высохнет, используйте специальные средства для укладки.

Можно еще раз вымыть голову мягким шампунем для каждодневного мытья, нанести бальзам или кондиционер.

Так идти или не идти?

Как видим, даже мнения врачей о риске заболеть из-за прогулок с мокрой головой разделились. Поэтому каждый, конечно, сам выбирает, идти или не идти. Но то, что нужно максимально утеплиться, позаботиться о головном уборе, а потом хорошенько поухаживать за волосами, – логично целиком и полностью.

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