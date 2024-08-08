Что делать с растяжками на коже? Этот домашний скраб уменьшит их видимость

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Опубликовано: 08.08.2024 15:33 , Обновлено: 08.08.2024

Растяжки на коже являются достаточно распространенной проблемой, которая может приносить эстетический дискомфорт. Несмотря на то, что стрии являются достаточно глубокими повреждениями кожи, с которыми тяжело бороться, существуют методы, в том числе и домашние, которые позволяют значительно уменьшить их видимость на коже. Если вы хотите от них избавиться, то следует помнить, что время здесь играет решающую роль, и чем раньше начать действовать, тем лучше. Как можно уменьшить растяжки в домашних условиях?

Как возникают растяжки?

Растяжки – это необратимые изменения кожи, вызванные повреждением структуры коллагеновых волокон, составляющих соединительную ткань дермы.

Когда на кожу действуют очень высокие растягивающие силы, волокна коллагена рвутся. Более того, в этот момент поверхность кожи теряет эластичность, становится морщинистой и веретенообразной. Потовых, сальных желез и волосяных фолликулов нет в растяжках нет. Часто такие повреждения кожи случаются во время беременности, в момент стремительного роста или наборе веса, а также во время спортивных занятий.

Появлению растяжек предшествует сильный кожный зуд и красно-багровые полосы на коже. Это еще свежие и незрелые растяжки, возникающие при воспалении. Именно на этом этапе они наиболее восприимчивы ко всякого рода обработкам, направленным на снижение их заметности. Когда они белеют, это означает, что они вступили во вторую фазу развития — фазу атрофии или рубцевания.

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Кто подвержен риску появления растяжек?

Проблема растяжек довольно распространена, так как они встречаются у 50-90 процентов людей, независимо от пола и возраста. Однако существуют факторы, которые могут способствовать быстрому и сильному растяжению кожи.

Это относится, например, к гормональным изменениям, генетическим состояниям, заболеваниям или лекарствам, влияющим на функционирование фибробластов, которые отвечают за выработку поддерживающих кожу белков, влияющих на ее эластичность и упругость.

Следующие категории людей особенно подвержены риску появления растяжек:

беременные женщины,

подростки,

культуристы,

люди с ожирением,

люди с частыми и большими колебаниями массы тела,

люди с генетической предрасположенностью,

люди с эндокринными заболеваниями.

[info_b]Если вы входите в какую-либо категорию этих людей, то стоит позаботиться о профилактике появления растяжек. Например, при беременности, а лучше даже в период подготовки к беременности можно прибегнуть к использовании специальных кремов, которые увлажнят и насытят кожу коллагеном. Такая профилактика значительно снизит риск появления растяжек.[/info_b]

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Как избавиться от растяжек при помощи домашних средств?

Как уже было очерчено ранее, время имеет решающее значение в борьбе с растяжками: чем раньше вы начнёте действовать, тем лучше.

Также важна регулярность проводимых процедур. Массаж чрезвычайно полезен для уменьшения видимости растяжек, стимуляции кровообращения и улучшения тонуса кожи. Также важно укреплять, смазывать и увлажнять кожу. Вы можете сделать это, используя натуральные масла или масло какао.

Проверенный метод – также обычный кофейный скраб . Его можно приготовить самостоятельно дома, всё, что вам понадобится, это следующие ингредиенты:

5 столовых ложек кофе,

1 столовая ложка меда,

3 столовые ложки кокосового масла,

2 столовые ложки воды.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока смесь не станет достаточно гладкой. Нанесите её на проблемную зону тела и массируйте круговыми движениями около 5 мину. Затем ополаскивайте кожу, используя чередующиеся теплые и холодные струи. Для достижения наилучших результатов стоит регулярно повторять эту процедуру.

[info_b]Избавиться от растяжек полностью можно, лишь прибегнув к пластической хирургии. Другие способы лечения, например, косметологическая мезотерапия в большей степени направлена на уменьшение размеров растяжек и изменении их цвета, дабы они выглядели менее заметными. Однако делать мезотерапию стоит, обсудив с врачом.[/info_b]

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